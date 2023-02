“O Amazonas está de luto”, lamenta Roberto Cidade sobre morte de Amazonino Mendes

Manaus (AM) – Em nota de pesar, o deputado e presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado Roberto Cidade (União Brasil), lamentou a morte do ex-governador, Amazonino Mendes, ocorrida na manhã deste domingo (12). “O Amazonas está de luto”, disse.

Segundo Cidade, Amazonino deixa um legado de obras públicas que dificilmente será superado. “Não tenho dúvidas de que se trata do maior líder político do Amazonas e um dos mais expressivos do Brasil. Um humanista, estadista e republicano como poucos, que agora junta-se a um seleto grupo de notáveis homens públicos que deixa esse plano para entrar para a história”, destacou.

O presidente da Aleam ressaltou ainda alguns dos feitos de Amazonino e que demonstram a importância do político na construção do legado deixado no Amazonas. Entre eles, a criação da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), a construção dos hospitais e prontos-socorros 28 de Agosto, João Lúcio e Francisca Mendes, além da Fundação Hemoam; a construção do Bumbódromo de Parintins; a revitalização do Teatro Amazonas, do Largo São Sebastião e do Complexo Turístico da Ponta Negra. Foi ainda responsável pela construção dos primeiros viadutos de Manaus, construídos na década de 1990 e de um dos principais programas de fomento à agricultura no Estado, o “Terceiro Ciclo”.

“O Negão, como se autointitulou, hoje descansou e passou para a história como o líder político mais longevo do nosso estado. De grandes realizações, Amazonino deixa um legado de, acima de tudo, alguém apaixonado pelo Amazonas. Foi estrategista, visionário e destemido. Realizou feitos indiscutíveis. Hoje, como tantos amazonenses, lamento sua partida ao mesmo tempo que celebro o legado desse grande amazonense. Vá em paz, Negão”, finalizou.

Trajetória

Amazonino Armando Mendes, nasceu no município de Eirunepé em 16 de novembro de 1939. Filho de Armando de Souza Mendes e Francisca Gomes Mendes. Formado em direito pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam), era advogado e empresário. Foi casado com Tarcila Mendes, que morreu em 2015, com quem teve três filhos.

* Com informações da assessoria

Leia mais:

Em luto oficial, prefeito de Parintins lamenta morte de Amazonino Mendes

Amazonino Mendes: o nome que marcou a política amazonense

Aos 83 anos, ex-governador Amazonino Mendes morre em São Paulo