David Almeida garante 100 trabalhadores por 24 horas em obra de drenagem na Djalma Batista

O prefeito de Manaus, David Almeida, deu início, nesta quarta-feira (15), às obras de recuperação da rede de drenagem profunda em um trecho da avenida Djalma Batista, próximo ao conjunto Eldorado, zona Centro-Sul da cidade, como forma de prevenção. A ação será de responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf).

“Teremos a presença de 100 servidores, pela manhã, à tarde e à noite, por 24 horas, durante os próximos 15 a 20 dias, para resolver definitivamente, inclusive, o problema no bairro da União. Essa tubulação que estava aqui, não suportava a força das águas, causando alagamentos até o bairro da União. Nós vamos entregar esse trecho o mais rápido possível, para garantir a trafegabilidade na nossa cidade”, garantiu o prefeito de Manaus, David Almeida.

Na área, a antiga tubulação, com mais de 30 anos sem manutenção, não suportou a força da água das chuvas e do igarapé do Bindá, que cruza a avenida. Houve o afundamento da via e, de forma imediata, no dia 5 de fevereiro, a Seminf realizou uma obra paliativa, liberando o trânsito com segurança.

Nesta quarta-feira, inicialmente, foi feita a escavação, para que as equipes pudessem remover a antiga tubulação de ferro e, em seguida, a preparação do solo para o assentamento das novas aduelas em concreto armado, além do rejuntamento das duas linhas paralelas de aduelas com 30 metros de extensão cada uma.

Será feito um desvio no igarapé do Bindá, para que a água passe apenas por uma tubulação e o outro lado do leito fique seco, de modo que as equipes possam trabalhar, tornando o serviço mais ágil.

No trecho, passa uma tubulação da concessionária Águas de Manaus e outra, de fibra óptica. Por esse motivo, o trabalho da Prefeitura de Manaus é realizado em parceria com as empresas.

O secretário de Obras, Renato Junior, destaca que os serviços serão realizados de forma célere, como determina o prefeito David Almeida.

“Nesse caso aqui, nós poderíamos fazer algo paliativo, esperar um pouco mais, mas chegou o momento de resolver, não dá mais para alguns problemas, sobretudo em uma via importante como a Djalma Batista, serem jogados para debaixo do tapete e esperar para depois. A gestão do prefeito David Almeida é uma gestão que trabalha para resolver os problemas e aqui nós trabalharemos com a movimentação de terra de, ao menos, 4 mil metros cúbicos, quatro escavadeiras, 40 caçambas, mais de 100 pessoas envolvidas. Faremos aqui duas linhas de drenagens profundas com aduelas, que vão garantir uma obra com durabilidade de mais de 25 anos”, destacou Renato.

A estimativa é de que a obra seja finalizada em aproximadamente 20 dias, a depender das chuvas na capital.

Interdição

Para o início dos trabalhos, por volta das 9h, horário de diminuição do tráfego de veículos na via, houve interdição do trecho entre o conjunto Eldorado e a avenida Pedro Teixeira. As duas faixas da via foram interditadas pelas equipes de trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU). A partir da interdição, os motoristas devem buscar rotas alternativas, como orienta o diretor-presidente do IMMU, Paulo Henrique Martins.

“Foi feita a interdição de quem vem do Centro, próximo ao Eldorado. Quem vem da zona Norte, dobra na Pedro Teixeira e segue para o Centro pela avenida Constantino Nery. Quem vem do Centro, dobra no Eldorado e depois segue pela Mário Ypiranga Monteiro. As linhas de ônibus serão desviadas nos dois sentidos”, afirmou Martins.

A prefeitura recomenda que as pessoas saiam mais cedo de casa para evitar atrasos e, caso necessário, busquem orientação com os agentes presentes na via, e garante ainda que todo o trabalho e esforço é para o bem da população que utiliza a Djalma Batista, uma das avenidas mais movimentadas da cidade.

