BBB 23: Festa do líder Gustavo tem ‘after’ cheio de tretas

Na noite de quarta-feira (15) aconteceu a segunda festa do líder Gustavo, com direito a touro mecânico e faixa de rei e rainha do rodeio. Durante a festa rolou muita conversa sobre o jogo e beijos, mas foi o pós-festa que rendeu treta e confusão.

Bruna e Larissa se entenderam e selaram um acordo de paz após uma briga pela tarde por causa da bagunça do quarto deserto. Já Cristian tentou recuperar alguns aliados e conversou com Cara de Sapato e Amanda sobre os votos que a sister recebeu. “A gente imaginou que o Gaga puxaria a Marvvila se ele tivesse o Contragolpe, e a Marvvila que falou que queria ir com a Amanda”, disse Cristian.

Teve choro na pista de dança, Fred Desimpedidos chorou de saudades do filho ao ouvir uma música infantil. Guimê e Aline também se emocionaram lembrando de familiares.

Já no pós-festa, o after dos cria, Ricardo pega uma espuma de barbear e coloca um pouco na mão de Bruno, que passa a espuma nas costas de Bruna Griphao e, logo depois, Ricardo espirra a mesma espuma de barbear no cabelo da atriz. Bruna pega a espuma e passa no rosto de Fred. Mas a treta começa quando Marvilla passa a espuma no rosto de Larissa, que fica incomodada, e grita: “Pegou dentro do meu olho!”.

A sister sai do quarto e bate a porta. Aline sai em defesa da sister e entre em uma discussão com Marvilla e assim uma treta generalizada se inicia. A discussão só termina quando Aline decide sair do quarto deserto e ir dormir no quarto fundo do mar.

