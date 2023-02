Isabelle Sabriè, cantora lírica francesa, irá compor o júri do “Coral Vozes da Compensa”

A primeira apresentação do coral será em 30 de junho, no In Concert, evento que ocorrerá no Teatro Amazonas

Manaus (AM) — A compositora e cantora lírica francesa Isabelle Sabriè vai fazer parte da banca de jurados da audição que selecionará os integrantes do “Coral Vozes da Compensa”, projeto social da MW Ópera Studio, de Manaus.

Na audição, dia 24 deste mês, serão selecionadas 40 pessoas, que passarão por preparação gratuita com o diretor da escola, o tenor Miquéias William, e com o maestro Everaldo Barbosa. A primeira apresentação do coral será em 30 de junho, no In Concert, evento que ocorrerá no Teatro Amazonas.

Convidada pelos organizadores para chancelar as avaliações e compor a banca da audição, Sabriè aceitou imediatamente, principalmente por se tratar de um projeto social, que abre a oportunidade para jovens e adultos que normalmente não teriam condições de pagar para ter uma formação musical lírica.

“Eu fico feliz de poder apoiar esse projeto de criação de um novo coral em Manaus. Um coral de alta qualidade, com professores de alta qualidade. Acho muito importante que a cultura, em Manaus e no Amazonas, tenha oportunidades de qualidade como esta”, declarou.

A audição para o “Coral Vozes da Compensa” será realizada a partir das 18h do dia 24, no Cine Teatro Aldemar Bonates, nas dependências do Centro Estadual de Convivência da Família Magdalena Arce Daou, na Avenida Brasil, bairro Santo Antônio, Zona Oeste de Manaus.

Para o coral serão selecionadas 20 vozes masculinas e 20 femininas. Conforme o maestro Everaldo Barbosa, os inscritos deverão apresentar uma canção do repertório de seu domínio, com temática de livre escolha, para avaliação da banca. Serão avaliados: tessitura vocal, extensão, timbre, versatilidade, boa apresentação artística, interação e sensibilidade.

Cantar com o coração

Para amenizar o “nervosismo” durante a apresentação, a cantora Isabelle Sabriè dá dicas importantes para os participantes. Ela diz que é preciso respirar com calma e cantar com o coração. O canto em coral, em grupo, na sua opinião, traz uma série de benefícios aos integrantes.

“Além da alegria de cantar com amigos ou com novas amizades, permite a sincronização de todos, do coração de todos, e a criação de beleza, muito importante no mundo em que vivemos. O canto também nos faz bem fisicamente, faz bem para a mente e para a saúde”, frisou.

Fascinada pelos sons da floresta Amazônica, Isabelle Sabriè, que também é professora de canto, mudou-se para Manaus, onde reside desde 2008. Foi professora de canto na Universidade do Estado do Amazonas (UEA) até 2013, assessora artística especial da Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural (AADC) até 2020. Desde junho de 2020 é artista-expert do grupo Harmonia com a Natureza, da Organização das Nações Unidas (ONU), e se dedica às composições, criações multidisciplinares Multipolart, bem como às palestras e artigos sobre a harmonia rítmico-espacial, da qual é autora.

Já foi premiada no Concurso Mundial de Ópera Plácido Domingo, entre outros concursos, e conquistou o primeiro Prêmio de Ópera do Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. É diplomada em musicologia pela Sorbonne-Paris IV, e já se apresentou em eventos internacionais cantando óperas, oratórios e recitais.

