Coral da Sefaz completa 16 anos de história em Manaus

Manaus (AM) – Incentivando a socialização e visando o estímulo dos mais diversos grupos, a criação dos corais musicais por meio dos órgãos públicos é uma tradição em todo o Brasil.

Em Manaus, no último dia 17 de outubro, o Coral da Secretaria de Estado de Fazenda do Amazonas (Sefaz) completou 16 anos de existência. Durante essa trajetória, o Coral sempre se fez presente e participou das atividades culturais e solenes do Estado. Com vasto repertório de músicas regionais como, por exemplo, toadas de bois, o Coral também conta com a interpretação de músicas populares nacionais, internacionais, folclóricas e religiosas, e durante esse período festivo de final de ano. As músicas natalinas também não faltam nas apresentações.

O grupo musical conta com 45 integrantes e dentre eles estão: servidores da Sefaz, estagiários, funcionários da Conservadora da Secretaria de Fazenda, assim como convidados de outras Secretarias como Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) e Secretaria de Estado de Educação (Seduc). A coordenação do Coral da Sefaz é feita pela dupla de servidores Jeroniza Albuquerque e do Prof. José Roberto Girão e o atual regente é o Maestro Zacarias Fernandes.

Segundo a coordenadora Jeroniza, de 72 anos, a reunião, que tem o objetivo de reunir pessoas que gostam de cantar, promove a integração dos servidores fazendários, terceirizados e convidados de outras secretarias. O incentivo para a Fundação do grupo surgiu no coração da servidora após uma viagem para a Paraíba com o então secretário da Sefaz, Dr. Isper Abrahim.

“Sempre tive essa vontade de formar um coral institucional, já que fui membro do Coral da Universidade do Amazonas, na época de acadêmica. Nós estávamos em um congresso que reunia as Secretarias de Fazenda dos estados, aí chamaram o coral da Sefaz da Paraíba para abrir o evento e logo eu sugeri que poderíamos ter um coral aqui também. Então, quando nós chegamos da Paraíba tentamos, pelos meios legais, fazer tudo, mas não deu certo. Aí ele teve a iniciativa de fazermos e depois resolvemos isso. Nós montamos o grupo com o maestro, o pianista, eu chamei vários servidores daqui da Sefaz e assim formamos o coral e foi muito lindo. No dia 20 de dezembro de 2006 no apresentamos pela primeira vez “, explicou.

Durante os 16 anos de história, as atividades envolvendo o Coral seguiram de forma ininterrupta e, com a paralisação por conta da pandemia, mesmo sem ser de forma presencial, o Coral da Sefaz seguiu encantando a população amazonense por meio de transmissões ao vivo pelas redes sociais.

Foto: divulgação

“Por causa da pandemia nós ficamos sem maestro e ficamos apenas o com pianista. Foi muito bom, porque mesmo com todos em quarentena, fazíamos lives ou gravávamos de forma individual. Agora quando estava acabando a pandemia nós convidamos o maestro Zacarias pra integrar o grupo”, contou.

Em comemoração ao aniversário, no próximo dia 6 de dezembro, o Coral da Sefaz embarca para São Paulo com o intuito de levar a musicalidade do grupo para uma série de apresentações comunitárias no Recanto dos Avós, em Guarulhos (SP); no projeto “Cristolândia“, um programa de ressocialização que visa a reinserção social de pessoas usuárias de drogas que vivem nas ruas; na Igreja e Escola Santa Catarina de Sena; Condomínio Tuiuti, na Avenida Paulista e, por fim, na Secretaria de Fazenda de São Paulo.

Para Jeroniza, olhar para trás e ver todos esses anos de história, no qual passaram por desafios, é algo gratificante. Além disso, também aproveitou o momento para agradecer a parceria com o também coordenador, o professor Girão.

“Recebemos muitos ‘nãos’, e enfrentamos muitas coisas difíceis, mas sabemos que não existe nada sem sacrifícios. Fico muito feliz de estar completando 16 anos porque eu pensei que o Coral existiria por uns dois ou três anos, mas não, todo ano a gente continua seguindo. Nós também contamos muito com a ajuda do outro coordenador, que é o professor Girão”, ressaltou.

Atualmente, o coral é mantido pelo Instituto Talento Amazônico (ITA) e, em 2017, por meio da Lei 4.723, a Assembleia Legislativa do Estado reconheceu a importância cultural e social do Coral da Sefaz declarando o ITA como um instituto de utilidade pública.

Foto: divulgação

O Coral, declarado Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Amazonas, por meio da lei 5.381/21, nasceu do sonho de seus servidores, transformado em realidade quando contou com todos os dirigentes da SEFAZ por todos esses 16 anos

“Com todo esse reconhecimento, eu sigo muito agradecida a Deus por nos inspirar e agradecida aos amigos que nos orientam. Essas leis foram um avanço para todos nós. São degraus que a gente vai subindo por meio dessas iniciativas”, destacou.

Na sua crescente trajetória, o Coral já conta com apresentações no Festival Internacional de Corais, em Minas Gerais; no Festival de Coros, na Paraíba, e na Bahia, além das constantes apresentações no Festival Amazonas de Corais (Famcor), em Manaus. O grupo também participou do Auto de Natal ‘Glorioso’, no Teatro Amazonas, por vários anos.

“O coral da Sefaz sempre se faz presente nos eventos institucionais do órgão e de outras entidades também. Nós nos apresentamos sempre no Natal, na Páscoa, no Dia das Mães e no evento de 7 de setembro. Então, nos vários eventos, assim, quando tem algum evento como congressos daqui a gente vai fazer a abertura, cantar o hino e nos apresentar, pontuou Jeroniza.

Fundador dos Corais de empresas, o maestro Zacarias Fernandes, de 61 anos, aceitou o desafio para integrar o Coral da Sefaz desde o mês de agosto. Há cerca de três meses à frente do grupo, considera a experiência como de um aprendizado mútuo entre ele e os outros integrantes do grupo.

“Toda experiência é um aprendizado. Eles vinham com uma rotina de trabalho de ensaios diferentes da forma que eu pretendo e costumo trabalhar, mas a gente está se adaptando na linguagem. Tenho cobrado muito deles um melhor desempenho porque entendo que todo mundo, em qualquer atividade, pode melhorar seu desempenho, então trabalho na otimização dos ensaios, estudos, prática e os incentivo a praticarem, inclusive em casa”, disse.

Foto: divulgação

O grupo ensaia duas vezes por semana, por cerca de 1h30, na quadra de lazer da Associação dos Funcionários Fiscais do Estado do Amazonas (Affeam). Os ensaios do Coral da Sefaz estão voltados para a preparação do grupo para os eventos em São Paulo e, principalmente, em torno das festividades natalinas.

“Agora nós estamos trabalhando especificamente para o Natal mas dentro de uma linha bem diversa, que inclui desde um sambinha de Natal bem legal até uma música mais tradicional e clássica. Inclusive a gente canta em latim e canta a mesma estrofe traduzida em português, então é uma coisa bacana porque coral é cultura desse aspecto que a gente aprende a cantar em outros idiomas, aprende a técnica, aprende a postura, elementos de palco e, no geral, aprendemos coisas importantes. Sempre filosofias que tudo é palco, que é aquela coisa mágica e nós somos os mágicos”, finalizou.

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

‘Brasilcore’ é tendência para torcer pela Seleção na Copa do Mundo

Escritora do AM é finalista no Prêmio Jabuti de Literatura

Crochê ‘Amigurumi’ faz sucesso e vira fonte de renda em Manaus