VÍDEO: Motorista cai em obra na Djalma Batista, em Manaus

Manaus (AM) – Na madrugada desta segunda-feira (20), um motorista invadiu o trecho interditado da avenida Djalma Batista, bairro de Flores, na Zona Centro-Sul de Manaus, e caiu no buraco aberto da obra.

O momento foi registrado por trabalhadores que estavam presentes no local. Em um dos vídeos é possível ver o resgate do homem de dentro do carro, de modelo Corsa. Além dele, haviam outros dois homens com sinais de embriaguez. Ainda segundo testemunhas, o veículo estava em alta velocidade e, devido a lama na área, a queda foi amortecida.

Obras

A antiga tubulação no trecho da avenida Djalma Batista, com mais de 30 anos sem manutenção, não suportou a força da água das chuvas e do igarapé do Bindá, que cruza a avenida. Houve o afundamento da via e, de forma imediata, no dia 5 de fevereiro, a Seminf realizou uma obra paliativa, liberando o trânsito com segurança.

O trabalho de recuperação da via deve levar em torno de 20 dias para ficar pronto, a depender das chuvas na capital.

Veja vídeos:

