Funkeiro manauara, MC Pedrinho da CDD lança nova música

Manaus (AM) – O funkeiro manauara MC Pedrinho da CDD lançou, hoje (23), seu primeiro single através de uma das maiores plataformas de distribuição digital de música do mundo, a ONErpm. A música “Jovem Rico” marca uma nova etapa para o funkeiro que cresceu no bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus. A obra já está disponível nas principais plataformas de streaming.

“Sou um artista que lança muito trampo em colaboração com outros, porém desta vez me esforcei ao máximo para trazer algo inovador para o meu público. É um trabalho solo meu. É uma nova etapa que se inicia na minha vida, uma vitória não só para mim mas para todo o cenário. Vamos colocar o Funk do Amazonas no mapa do Brasil”, comenta o cantor.

Firmando o DNA lírico em sua nova produção musical, MC Pedrinho narra a história de um jovem da periferia que escolhe seguir a carreira de funkeiro, supera as críticas e se estabelece como referência no cenário local. O conceito da obra é traçar sua personalidade, além de introduzir suas vivências em diversos níveis.

“Jovem Rico foi um personagem que eu criei com o intuito de demonstrar que no Funk Amazonense pode sim ter ostentação! É baseada em experiências minhas, de rolê com os amigos, porém sempre damos uma acrescentada para buscar referências de uma vida que nós imaginamos viver. Eu quero mostrar que nós podemos ser referência como os outros artistas de determinadas regiões”, explica.

A composição e produção, feita pelo funkeiro, se apresenta esteticamente atual ao mesmo tempo que simboliza uma ruptura quando se trata da sonoridade. O beat e a melodia foram criados pelo DJ Paulinho da DG e por Guima, produtores musicais, que superaram as expectativas de Pedrinho.

“Esse meu trabalho está bastante diferente dos demais que venho lançando, tanto o beat quanto a letra ‘tá’ vindo numa pegada nova. As minhas produções geralmente são Funk Mandelão, que é mais agitado e dançante! Porém, dessa vez estou vindo numa pegada rasteira, um funk mais lento e com mais letra. Em relação a composição está bem diferente das demais, pois nessa não falo palavras vulgares e tem todo um contexto de uma ideia que venho trazendo”, conta Pedrinho.

Dono dos hits “Tropa do AM feat. MC Fafá e MC Pezão”, “É só fazer o PIX feat. MC Fiel do Corte”, “Maravilhosa feat. @oharu333xx”, o artista demonstra comprometimento com sua profissão e o desejo de ser relevante no mainstream. Além disso, o funkeiro representa o talento da cena manauara e é considerado esteticamente habilidoso.

“Eu acho de extrema importância falar de Manaus nas minhas músicas, tanto que o meu bordão é “O brabo do AM”. Os Mcs de São Paulo e do Rio de Janeiro falam muito das suas cidades e suas referências. Comigo não vai ser diferente, quero representar meu estado no Funk, por isso em quase todas minhas composições eu cito alguma referência amazonense para que os fãs possam se identificar também. E isso vem dando certo, eles já exaltam a gente, por isso que eu digo que ‘o DDD é 092, quem tá é nós’. Esse ano é muito trabalho na pista! Vou ser revelação do Norte do país no Funk”, ressalta MC Pedrinho.

Confira o videoclipe aqui https://www.youtube.com/watch?v=itLOnlqLL4c.

Quem é MC Pedrinho da CDD?

Foto: Divulgação

Pedro Victor Ribeiro é o MC Pedrinho da CDD e tem mais de dez anos no cenário musical amazonense. A abreviação CDD é referente ao bairro Cidade de Deus, onde cresceu e iniciou a carreira em 2013, inspirado por funkeiros como MC Daleste e Roda de Funk. O repertório de músicas do artista é variado e voltado para diversos públicos. Suas composições possuem mensagens fortes que transmitem felicidade, empoderamento e superaçã

Recentemente o funkeiro assinou contrato com a ONErpm, uma das maiores plataformas de distribuição digital de música do mundo. O contrato vai possibilitar a MC Pedrinho da CDD expandir o alcance de suas composições e ganhar mais projeção e representatividade para o cenário artístico amazonense e nacional.

ONErpm

A ONErpm (One Revolution People’s Music) é uma plataforma de distribuição digital de música, que está presente na América Latina, América do Norte, Europa, África e Oceania. A empresa representa grandes artistas como Joelma, Péricles, Nando Reis, Naiara Azevedo, Calcinha Preta, dentre outros, além de fomentar a carreira de artistas independentes.

*Com informações da assessoria

