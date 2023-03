Estoque de sangue do Hemoam precisa de reposição, mesmo após recorde de doações no Carnaval

Manaus (AM) – A Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) registrou um recorde de doações de sangue durante o período de Carnaval, graças as campanhas realizadas no estado e à grande adesão da população. No entanto, mesmo com essa mobilização, o estoque de bolsas de sangue segue crítico.

A demanda por sangue aumentou significativamente durante o período de Carnaval, devido ao aumento de acidentes de trânsito e incidentes relacionados à folia. Além disso, a retomada das cirurgias eletivas após o feriado também contribuiu para a baixa do estoque.

O Hemoam solicita à população que continue doando sangue para a reposição do estoque. A doação de sangue é essencial para salvar vidas, e todas as medidas de segurança sanitária estão sendo tomadas para garantir a saúde dos doadores e dos receptores. O Hemoam reforça que doar sangue é um ato de solidariedade e que cada doação pode ajudar a salvar até quatro vidas.

Carnaval em números

No período do Carnaval, de 17 a 26 de fevereiro, foram 1.711 doações de sangue, entre coletas internas e externas.

Estoque atual

No momento, o Hemoam conta com um estoque de 415 bolsas no total, número atualizado às 10h30 desta sexta-feira (03). Desse total, 108 bolsas são do tipo O positivo e 12 de O negativo.

O estoque seguro de sangue é fundamental para garantir que os pacientes que necessitam de transfusão tenham acesso a sangue de qualidade e seguro, evitando complicações e riscos à saúde. No caso do tipo O positivo e O negativo, a demanda é especialmente alta, e o baixo estoque pode levar a situações de emergência e risco de vida para os pacientes.

O tipo O positivo é o mais comum na população, mas a alta demanda se deve também ao fato de que ele pode ser transfundido para pacientes com outros tipos sanguíneos, o que o torna muito útil em diversas situações médicas. Por isso, é fundamental que haja um estoque seguro desse tipo de sangue, para atender às necessidades diárias de pacientes em todo o estado do Amazonas.

Já o tipo O negativo é conhecido como doador universal, pois pode ser transfundido para qualquer pessoa, independentemente do tipo sanguíneo. Por essa razão, é especialmente importante ter um estoque seguro desse tipo de sangue, já que ele é muito utilizado em situações de emergência, onde não há tempo para fazer testes para descobrir o tipo sanguíneo do paciente.

Portanto, é essencial que as pessoas doem sangue regularmente, especialmente se forem doadores O positivo ou O negativo. As doações de sangue são seguras e não oferecem riscos à saúde, e podem salvar vidas e ajudar a manter a saúde da população.

Onde doar

• Manaus: Avenida Constantino Nery, 4.397, bairro Chapada

• Coari: Rua 2 de agosto, s/nº

• Humaitá: Hospital Luiza Conceição, rua Dom José, bairro São Pedro

• Itacoatiara: Hospital Geral, avenida Acácio Leite, bairro Iracir

• Manacapuru: Hospital Regional, rua Carolina Fernandes, bairro São José

• Parintins: Rua Pedro Gonçalves, bairro São José

• São Gabriel da Cachoeira: Hospital de Guarnição, rua Quintino de Sá Cavalcante, bairro Dabaru

• Tabatinga: Avenida da Amizade, Centro

• Tefé: Estrada do Bexiga, bairro Fonte Boa

Quem pode doar

Para doar sangue é preciso ter entre 18 e 69 anos, pesar a partir de 50 quilos, estar em boas condições de saúde, ter dormido pelo menos seis horas e estar bem alimentado. Jovens de 16 e 17 anos podem doar com autorização formal do responsável ou representante legal.

Para mais informações sobre doação, basta acessar as redes sociais do Hemoam ou ainda consultar o Manual do Doador, disponível no link: https://drive.google.com/file/d/10X6wdmrCq7ZmnyF-2B3oBTtTY8FzkwlO/view#anc_1.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Vacinação bivalente contra Covid-19 será ofertada para idosos na segunda-feira, em Manaus

Ministério da saúde avalia oferecer nova vacina contra dengue pelo SUS

Amazonas retorna cirurgia bariátrica em pacientes do SUS