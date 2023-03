BBB 23: Formação de paredão diferenciada mexeu com o jogo dos brothers

A formação do paredão deste domingo (05), no BBB23, foi diferenciada e mexeu muito com os grupos formados na casa, isso por que alguns aliados começaram a se desentender. Domitila Barros, Key Alves e Sarah Aline são as emparedadas da semana.

Por meio de um sorteio, os jogadores foram divididos em dois grupos, grupo azul e amarelo, que foram pra quartos diferentes. No quarto, cada um teria que votar em uma pessoa do mesmo quarto e de lá sairia um emparedado. No grupo amarelo, Marvvila e Larissa foram as mais votadas e o líder Fred livrou Larissa da berlinda. Já no grupo azul, Domitila Barros foi a mais votada. Cezar indicou Mc Guimê para a berlinda mas ele e Marvilla se livraram no bate volta.

Fred não gostou nada dos votos de Sarah e Gabriel em Larissa e comentou que votaria em gente do próprio grupo para salvar os dois. Ricardo não gostou da conversa e os dois discutiram, mais uma vez, durante a noite.

Key, Domitila e Cezar também não gostaram da atitude de Marvilla de não ter votado em Larissa e se colocado no paredão e falaram até em traição da sister.

