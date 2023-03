Pilates contribui para redução de dores musculares, estresse e ainda auxilia no parto

Manaus (AM) — O Pilates, método de exercícios que visa trabalhar a conexão entre mente e corpo, como uma unidade, tem se tornado cada vez mais popular no Brasil e Manaus segue essa tendência nacional. De acordo com o profissional de educação física da Fórmula Academia, Hércules Lima, a prática agrega muitos benefícios à saúde e bem-estar.

“Podemos destacar uma melhora significante na postura, redução de dores musculares e articulares e no cansaço físico. Na Fórmula, temos o Mat Pilates, durante o qual usamos colchonetes, bolas, tatame e bastões”, explicou o professor.

Os principais benefícios do Pilates são o de auxiliar na perda de peso, aliviar dores nas costas, reduzir o estresse e até mesmo ajudar no preparo para o parto. Hércules Lima ressalta que, como a atividade que trabalha o corpo todo, o Pilates contribui em diversos fatores do dia a dia de quem o pratica.

“O fato de aliviar as dores do cansaço físico e mental do dia a dia e atuar na redução das dores no corpo, juntamente com uma melhora na respiração, faz com que automaticamente influencie na qualidade do sono. Isso é muito relatado, junto com o alívio das tensões”, enumera.

Ele diz que muitas grávidas procuram a prática do Pilates para o preparo ao parto. Na Fórmula Academia, elas sempre marcam presença. “Os exercícios promovem uma interação entre corpo e mente, essencial nesse período. Os médicos têm indicado, também, para que as articulações pélvicas se soltem mais, o que já alivia dores lombares e pélvicas, muito comuns na gravidez”, destaca Hércules Lima, ressaltando que os estudos comprovam os diversos benefícios da atividade física, de um modo geral, durante a gestação.

