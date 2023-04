Casa de Caba lança projeto inspirado nas casas astrais, em Manaus

'Casa de Áries' será realizada no dia 14 de abril no espaço Curupira Mãe do Mato

O cenário musical amazonense será presenteado com um novo projeto da banda Casa de Caba. Repleto de toda positividade que o Universo pode oferecer, os músicos convidam o público para fazer uma viagem pelas “Casas Astrais”.

O embarque na nave mãe já tem data marcada, será na sexta-feira (14), a partir das 21h, no espaço Curupira Mãe do Mato, localizado na avenida Sete de Setembro, no Centro de Manaus.

Primeiro signo astrológico do zodíaco, a ‘Casa de Áries’ vai abrir a série de eventos, com apresentações da cantora Taty Corazón e da DJ Carol Amaral e é claro, da anfitriã Casa de Caba, formada por Magaiver Santos (compositor e voz), Jeorgio Claudino (voz e guitarra), Samir Torres (voz e baixo), Paulo Pereira (percussão), Erika Tahiane (percussão), Cleumir Leda (flauta) e João Carlos Ribeiro (baterista).

A produtora executiva da banda, Sissy Mendes, revela que a programação de eventos tem por conceito as mudanças de estações, que combinam muito com as músicas da banda inspiradas nos processos de transformação da Natureza.

“A Casa de Caba é uma banda incrível! As músicas são um despertar, rompem com a realidade, orbitam o holístico e, por isso, nós propusemos o projeto para fomentar o diálogo sobre a mudança natural de ciclos, trazendo de forma lúdica as mudanças de estação e a astrologia como temática. Entre os dias 20 e 21 de março entramos no outono, no hemisfério sul, então é como se os eventos marcassem essa mudança de era, de tempo, de ciclos”, contou.

O percussionista Paulo Pereira destacou que a Casa de Caba está lançando um projeto criativo e inovador, um evento super astral, saudando as casas astrológicas.

“Acredito que essa iniciativa vai conectar os ouvintes a todas as esferas da musicalidade dos astros que nos rodeiam para chegar a um objetivo comum: sentir o som do universo. Junte-se a nós com a estreia da Casa de Áries. Com energia de abertura de caminhos, pioneirismo e atitude voluntariosa do início de todas as coisas”, finalizou.

*Com informações da assessoria

