Baile da Sunset traz MD Chefe a Manaus

O Baile da Sunset terá como principal atração o rapper MD Chefe. O evento ocorrerá no dia 30 de Abril, véspera de feriado. Outras artistas também estão confirmados: Banda Meu Xodó, Forró Ideal, 100% Abusado e Dj Cris nos intervalos. O local da festa será a Arena Paris (@arena_paris_manaus), na Av. Coronel Teixeira, 2131 – Ponta Negra.

Quem é o Md Chefe?

Leonardo dos Santos Barreto, mais conhecido pelo nome artístico MD Chefe, nascido no Rio de Janeiro, é um rapper, compositor e empresário brasileiro.

O artista ficou conhecido nacionalmente pelos singles “Rei Lacoste” e “Tiffany”. Suas canções abordam as principais características do estilo de vida do músico, com temas sobre moda, elegância e sofisticação.

Suas duas primeiras canções de sucesso, atualmente cada uma, somam mais de cem milhões de streams na internet.

Seu álbum de estreia obteve seu lançamento na oitava posição do Top 10 Global Álbum Debuts do Spotify.

Pontos Físicos para compra de ingressos:

@bibi_importadora – Ponta negra e Vieralves

@viauno_manaus – Amazonas Shopping, Manauara Shopping, Sumaúma e Grande Circular

@bodymonstersuplementos – Alvorada 1, Av B N•260

Vendas Online:

linkme.bio/sunsetproducoess no site: @ingressoflyoficial

Informações:

(92) 99125-4839/ 99473-1908 (Whatsapp)

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Casa de Caba lança projeto inspirado nas casas astrais, em Manaus

“Tubones Coral” comemora dez anos com turnê pelo Amazonas

Rapper manauara ‘Pinheiru’ lança o single ‘Trakinas Freestyle’ depois de dois anos em hiato