Shows cover de Engenheiros do Hawaii e Legião Urbana, em Manaus

As apresentações contarão com pré-show do dj Marcelo Monteiro a partir das 19h no Condado Pub

Manaus (AM) – A banda Highway do Hawaii e o músico catarinense, Nathã Mariani, que interpreta as músicas de Renato Russo, vão se apresentar neste sábado (22), com as melhores canções das duas bandas que embalaram os melhores do rock nacional nos anos 80. As apresentações contarão com pré-show do dj Marcelo Monteiro a partir das 19h no Condado Pub, localizado na avenida Desembargador João Machado, Alvorada 1.

Segundo o vocalista da Highway, Jonathas Rodrigues, integrante da banda desde 2018, o grupo ganhou reconhecimento como um dos melhores covers do Brasil. “A nossa banda toca todos os clássicos da banda gaúcha como ‘Era um garoto como eu’, ‘Pra ser sincero’ e ‘Piano bar’. Desde muito jovens somos fãs dos Engenheiros, cada um tem uma profissão, mas levamos esse nosso trabalho paralelo muito sério. Quando se ama o que faz, reflete no modo de cantar, tocar e viver”, disse.

Já a atração principal da noite será o cover do Legião Urbana na voz de Nathã, que atua há 13 anos nessa jornada musical. “Manaus é uma cidade linda e com muitos fãs de Renato Russo. Já estive aqui algumas vezes à trabalho artístico, todas as oportunidades é vibrante sentir a paixão do manauara pelas canções do brasiliense, Renato Russo. Tenho certeza que esse espetáculo ficará na memória”, garante.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

“Tubones Coral” comemora dez anos com turnê pelo Amazonas

Projeto ‘Escola vai ao teatro’ alcança mais de 4 mil alunos da rede pública em Manaus

Estudantes produzem podcast sobre literatura amazonense