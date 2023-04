Projeto ‘Escola vai ao teatro’ alcança mais de 4 mil alunos da rede pública em Manaus

O projeto social ‘Escola vai ao teatro’ tem apoio do Ministério da Cidadania e levou, neste ano, 35 escolas da rede pública de Manaus e do Estado do Amazonas, às plateias de diferentes peças. Atuando desde 2016, o projeto contou em 2023 com 16 sessões de espetáculos. O evento aconteceu do dia 20 de março à 3 de abril, no Teatro Manauara, localizado no shopping Manauara.

O diretor teatral, Roger Barbosa, mencionou a importância do projeto que alcança jovens estudantes do ensino fundamental e médio.

“Trabalhamos este ano com temas essenciais que levam cada um deles para autorreflexão. Foram assuntos abordados com as atualidades, principalmente, envolvendo a tecnologia”, explica.

A inclusão de crianças e adolescentes especiais, a exemplo do espectro autista, foi um dos pontos chaves, no olhar do diretor de arte.

“Quanto a inclusão trabalhamos a questão do autismo. Essa criança especial também está nas escolas, nos preocupamos em dar espaço, voz e representatividade. No entanto as nossas apresentações houveram personagens que deu toda a característica a esses meninos e meninas. Teatro é inclusão de todas as esferas”, conta.

Além dos espetáculos, aconteceram diversas palestras no Teatro Manauara, que abordaram assuntos como saúde da voz, oficina de contação de histórias, repensando o uso das tecnologias por crianças e adolescentes. Ao todo foram 8 peças em 16 sessões e 4 workshops.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Estudantes produzem podcast sobre literatura amazonense

“Tubones Coral” comemora dez anos com turnê pelo Amazonas

Baile da Sunset traz MD Chefe a Manaus