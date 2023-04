Com inovação e mistura de ritmos, DJ Evandro JR lança projeto ‘Samba Xote’ em Manaus

Manaus (AM) – Com mais de 30 anos de carreira, DJ Evandro Jr lança no próximo domingo (30), véspera de feriado, o “Samba Xote” em Manaus. O projeto apresenta uma mistura de ritmos convencionais e traz mais uma inovação do produtor musical ao setor de entretenimento amazonense.

O lançamento e a gravação do audiovisual da nova banda do artista acontece no Espaço Via Torres, localizado na Rua Visconde de Porto Seguro, Zona Norte da capital.

Com uma nova sonoridade, o “Samba Xote” apresenta a mistura dos dois estilos musicais e marca mais um momento da trajetória de Evandro.

O músico conta que queria fazer algo que envolvesse músicas antigas em novas roupagens. E resolveu fazer um crossover do xote com o samba de raiz.

“Eu sempre gostei de samba, de pagode, do forró das antigas, mas não queria fazer uma banda de pé de serra, nem montar uma banda de pagode. Queria fazer algo novo, com estilo próprio, aí veio a ideia do Samba Xote, pesquisei bastante e vi que não tinha nada nesse formato. Convidei meu amigo Adriano Cerdeira para produzir, reunimos excelentes músicos para o projeto, entramos em estúdio e o resultado ficou muito bom”, pontua.

Evandro também falou sobre a importância das adaptações feitas ao longo da carreira para manter sempre o sucesso no cenário musical.

“Nesses mais de 30 anos de carreira, eu sempre me adaptei ao que era sucesso, no que estava no auge e, desde o ano passado, estava inquieto, buscando algo diferente, que eu me identificasse mais nesse momento da minha vida”, comentou.

Inspirações

O trabalho traz grandes clássicos da música brasileira com novos arranjos, feitos com instrumentos típicos do samba (cavaco, pandeiro, tan-tan) e do xote (sanfona, zabumba, triângulo), que resultam numa levada musical única.

Estão no repertório canções de Luiz Gonzaga, Demônios da Garoa, Alceu Valença, Almir Guineto, Djavan, Reginaldo Rossi, Dorgival Dantas, Jorge Aragão, Paulo Onça e Jonas Alves.

Setores e outras apresentações

Com apoio do “Pagode Piloto”, o evento começa às 18h e terá também apresentações do Forró do Sabiá e dos cantores Daniel Trindade, George Japa e Mikael.

A entrada é gratuita aos trabalhadores que apresentarem crachá até às 20h.

Pista Vip: R$ 20

Camarote Premium – Open bar até 1h: R$ 99,90, limitado.

