Roberto Cidade apresenta projeto para criar ‘Dia Estadual do Condutor de Ambulância’

Manaus (AM) – Como forma de reconhecer o trabalho dos motoristas de ambulância, que é essencial para salvar vidas, o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Roberto Cidade (PV), apresentou o Projeto de Lei 73/2022 que visa criar o Dia Estadual do Condutor de Ambulância.

De acordo com a propositura, a celebração será anualmente, no dia 10 de outubro.

Na avaliação de Roberto Cidade, o PL é uma forma de honrar o trabalho desses profissionais que são pouco valorizados, mas de grande importância para salvar vidas, já que, sem o bom atendimento dos socorristas, aliado à agilidade do motorista em deslocar o paciente para o hospital, é vital para o paciente.

“O condutor de ambulância é de suma importância para o trabalho dos socorristas, pois o atendimento somente pode ser realizado se o condutor socorrista estiver compondo a equipe, uma vez que para exercer esta profissão, o motorista precisa ter curso de socorrista e ser habilitado para conduzir veículos de emergência. A ideia é homenageá-los”, afirmou.

De acordo com o vice-presidente do Sindicato dos Condutores de Ambulância do Estado do Amazonas (SINDMCAM-AM), Wanderley de Melo, o projeto é um reconhecimento ao trabalho dos mais de 3,8 mil condutores de ambulância que atuam no Estado.

“Temos esse reconhecimento de Manaus e agora teremos no âmbito estadual. Para nós, é muito importante. A classe se sente bem em ser devidamente reconhecida, já que, nosso dia-a-dia é perigoso”, destacou.

