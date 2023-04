Prefeitura amplia prazo para inscrições do edital ‘Manaus Faz Cultura 2023’

A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), por intermédio do Conselho Municipal de Cultura (Concultura), prorroga o prazo de inscrição do Edital Manaus Faz Cultura 2023 até a próxima sexta-feira (7), para os proponentes de oficinas culturais da capital e entorno.

De acordo com o diretor-presidente da Manauscult, Osvaldo Cardoso, a prorrogação atende ao pedido da classe artística. Ele ressalta ainda que o fomento, além de ser um incremento à economia, é, também, um instrumento de captação de novos talentos, meta prioritária da gestão municipal.

“O prefeito David Almeida determinou que reuníssemos com todos os artistas e produtores culturais e é isso que estamos perseguindo. Nesses quinze dias à frente da pasta, conversei com vários movimentos e produtores, estamos com uma agenda positiva para esse segundo trimestre, onde vamos contemplar os novos talentos e os artistas com pouca expressão. Em breve, apresentaremos um projeto consolidado para aceleração de carreiras”, comentou.

Neste ano, o Edital Manaus Faz Cultura ampliou para 100 o número de projetos que serão contemplados com patrocínio de R$ 20 mil reais cada. O formato dos projetos deve ser de oficinas, cursos e seminários, que abordem os fazeres artísticos e culturais.

As inscrições são feitas de forma on-line, pelo site do Conselho de Cultura, na página de abertura do portal, no link: https://concultura.manaus.am.gov.br/.

*Com informações da assessoria

