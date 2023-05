4ª Edição Zanphy Day traz grandes nomes da maquiagem para Manaus

Manaus recebe um dos maiores eventos de maquiagem do Brasil no próximo dia 28 de maio.

Manaus (AM) – Manaus recebe um dos maiores eventos de maquiagem do Brasil no próximo dia 28 de maio. A 4ª Edição do Zanphy Day tem presença confirmada de maquiadores renomados como Nathália Campelo, Hosana Maria e de Clara Makeup. O evento começa a partir de 13h, no Studio 5 Shopping e Convenções.

O mercado da beleza do Brasil é um dos maiores do mundo e a capital do Amazonas também está inserida neste contexto em posição de destaque. o Zanphy Day surge, então, com o objetivo de cada vez mais fomentar este mercado e formar mais profissionais da maquiagem, além de mostrar ao público a marca paulista queridinha do brasileiro.



Nathália Campelo sairá de Belo Horizonte para ministrar o curso que também tem a participação confirmada da maquiadora Hosana Maria e de Clara makeup mentora de maquiadores e maquiadora. O evento vai ser uma oportunidade de aprendizado para iniciantes da maquiagem até aos profissionais da área. A entrada custará 100 reais revestido em produtos Zanphy nas lojas parceiras.



