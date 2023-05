“Falta de energia constante no interior é desrespeito com a população”, diz deputado

"Hoje temos uma das energias mais caras do país, com um atendimento de péssima qualidade”, lamentou Thiago Abrahim.

Manaus (AM) – O deputado estadual Thiago Abrahim (União Brasil) repudiou, da tribuna da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), nesta terça-feira, (16), o desrespeito da empresa Amazonas Energia diante dos frequentes apagões no município de Itacoatiara. “Impossível ter desenvolvimento regional com a falta de energia”.

“Trago uma triste realidade enfrentada por diversos municípios do interior do Estado, que é a constante falta de energia. Estive no último fim de semana no município de Itacoatiara, onde pude comprovar de perto os frequentes apagões. Uma verdadeira falta de respeito e de compromisso com a população, que tem um custo muito caro com a energia. Hoje temos uma das energias mais caras do país, com um atendimento de péssima qualidade”, lamentou Abrahim.

O presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Rural e Regional da Aleam ainda disse que sua equipe jurídica dará entrada em alguns requerimentos para que a Amazonas Energia se pronuncie sobre a falta de energia em Itacoatiara e apresente soluções.