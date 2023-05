Ipem-AM acompanha verificação de medidores de água

Manaus (AM) – Como parte do plano de trabalho do Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas (Ipem-AM), o diretor-presidente do órgão, Renato Marinho, acompanhou, na manhã desta quarta-feira (17), a verificação de medidores de água no laboratório de hidrometria, localizado na sede da concessionária de água, na zona Centro-Sul de Manaus. Dados do órgão apontam que uma média de 200 hidrômetros é testada por mês.

De acordo com Renato Marinho, o trabalho desenvolvido pelo Ipem-AM no laboratório tem o intuito de proporcionar confiabilidade à sociedade, para que o consumidor pague, efetivamente, por aquilo que recebe.

“Somente no primeiro trimestre deste ano, foram ensaiados 630 hidrômetros. Deste total, apenas 1,6% foi reprovado por lesar o consumidor”, relatou.

Na avaliação do diretor-presidente do órgão de medidas, é imprescindível que o consumidor, em caso de dúvida na conta de água, busque a Ouvidoria do Ipem-AM, o Procon-AM e a própria prestadora de serviço.

“Nosso papel é atestar, por meio de ensaios metrológicos, os hidrômetros para que o consumidor tenha a veracidade do seu consumo no final do mês. Se o consumidor discordar da cobrança em relação ao que lhe é fornecido, entre em contato com a nossa Ouvidoria no 0800 092 2020. Após essa denúncia, a concessionária realiza a retirada desse hidrômetro e o entrega no laboratório, onde é submetido a todas as verificações necessárias para saber se há algum indício de fraude. Inclusive, esses ensaios podem ser acompanhados pelo próprio consumidor”, detalhou Renato Marinho, ao acrescentar que, além do acesso à transparência do processo, o consumidor também é orientado quanto aos problemas que podem influenciar no aumento da conta de água.

Visita institucional



Após acompanhar os testes dos medidores, o diretor-presidente do Ipem-AM, Renato Marinho, fez uma visita nas dependências da concessionária Águas de Manaus e foi recebido pelo diretor-presidente da empresa, Diego Dal Magro. Na ocasião, Marinho colocou o órgão à disposição para a execução conjunta de projetos educativos que beneficiem a sociedade manauara.

Laboratório



Coordenado pelo Ipem-AM, o novo laboratório para análise de hidrômetros (medidores de água) de Manaus foi inaugurado em 2022. O atendimento é realizado por meio de agendamento solicitado pelo consumidor, que poderá acompanhar o ensaio no seu equipamento para verificar se seu consumo mensal de água está sendo medido corretamente.

O trabalho no laboratório também envolve o Procon-AM e a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados de Manaus (Ageman). O laboratório funciona na concessionária Águas de Manaus, bairro Aleixo, zona Centro-Sul de Manaus.

Ouvidoria do Ipem-AM



Consumidores que desconfiarem de possíveis irregularidades devem entrar em contato com a Ouvidoria do IPEM-AM, no telefone 0800 092, segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, ou pelo site: https://ipem.am.gov.br/ouvidoria/, e das redes sociais do órgão: Instagram – @ipem.amoficial; Facebook – Ipem Amazonas e Twitter – @ipemamoficial.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

CPI da Águas de Manaus define datas para assinatura de Termo de Ajuste de Gestão

Lula recebe o presidente eleito do Paraguai

Wilson Lima e David Almeida anunciam cerca de R$ 100 milhões para água e rede de esgoto