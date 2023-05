Ex-zagueiro do Vasco morre aos 28 anos em acidente de carro

Ele fez toda a categoria de base no Vasco e integrou o elenco profissional do clube entre 2015 e 2018.

O zagueiro Kadu Fernandes faleceu na madrugada desta segunda-feira (22), no Rio de Janeiro. O jogador de 28 anos estava jogando a Série A2 do Campeonato Carioca pelo Macaé. Ele fez toda a categoria de base no Vasco e integrou o elenco profissional do clube entre 2015 e 2018.

Kadu estava em um carro que capotou na pista central da Avenida Brasil, no sentido da Baixada Fluminense, próximo à Fundação Oswaldo Cruz. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 4h10 da manhã. Ao chegar no local, os bombeiros encontraram o zagueiro já sem vida.

Além de Fernandes, estavam no veículo também Luiz Fernando da Silva, de 34 anos, e Vitória, de 20. Eles foram socorridos com ferimentos moderados. O estado de saúde atualizado dos feridos ainda não foi divulgado. Eles foram encaminhados para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro do Rio de Janeiro.

Pela equipe profissional do Vasco, Kadu nunca entrou em campo, apesar de fazer parte do elenco campeão do Campeonato Carioca de 2016. Ele teve passagens por equipes como Bangu, Tupi, Nova Iguaçu, Anapolina e Boavista após deixar o Cruzmaltino. O defensor foi contratado pelo Macaé em maio, para a disputa da Série A2 do Carioca. Ele foi titular na partida contra o Americano no último sábado (20).

O Vasco fez uma publicação, em suas redes sociais, homenageando o zagueiro. O Macaé cancelou o treino que seria realizado hoje (22) e publicou uma nota de pesar.

*Com informações do SBT Notícias

Leia mais

Influenciadora Luanne Jardim é morta em tentativa de assalto