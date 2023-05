Funcionários do Centro de Treinamento do Manaus FC são feitos reféns durante assalto

Manaus (AM) – Funcionários do Centro de Treinamento Ninho Gavião do Manaus Futebol Clube (Manaus FC) foram feitos reféns durante um assalto ocorrido na madrugada desta quinta-feira (25). O CT fica localizado no ramal Janauari, em Iranduba (27 quilômetros de Manaus).

De acordo com nota divulgada à imprensa, homens armados invadiram o local e ameaçaram os cooperadores para roubar pertences e um veículo.

Durante a ação, os suspeitos levaram um carro modelo Ford Ka, cor prata, placa PHA4G23. Além disso, foram roubados vários equipamentos do clube. Por ser um espaço novo, o CT do Manaus FC não tinha muro, o que pode ter facilitado a entrada dos assaltantes.

Os representantes do Centro de Treinamento já procuraram uma delegacia de polícia para registrar Boletim de Ocorrência (B.O). Durante o crime, ninguém foi ferido.

Carro levado do Gavião Foto: Divulgação

