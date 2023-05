A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) prendeu, em flagrante, no sábado (27), no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, um técnico de enfermagem suspeito de estupro de vulnerável contra uma paciente. A prisão ocorreu após denúncia de familiares da vítima. O suspeito foi conduzido ao 14º DIP, e será encaminhado à audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça. Caso foi registrado como estupro.

Conforme as informações apuradas pela polícia, a paciente de 22 anos estava em recuperação por cirurgia de apêndice, e o profissional era responsável por trocar o curativo do dia.

A ocorrência foi denunciada por um amigo da vítima, depois que ela falou por mensagens que havia sido incomodada sexualmente. O suspeito foi preso em flagrante pela Polícia Civil, por suspeita de estupro de vulnerável, uma vez que a vítima não tinha condições de defesa, e em seguida levado ao 14º DIP – Distrito Integrado de Polícia, na Av. Autaz Mirim, no bairro Tancredo Neves.

“Foi uma manipulação totalmente irregular, que gerou um constrangimento na vida, e de fato, ele tocou na genitália da vítima, não foi simplesmente antiético, ele praticou um delito”, declarou o delegado.

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) deixou claro que o profissional suspeito do crime, estava contratado em regime temporário, e que foi exonerado logo após o ocorrido, além disso, uma sindicância foi aberta para apurar o que houve, e os resultados serão compartilhados com as autoridades na investigação do crime.