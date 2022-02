Após troca de tiros, PM apreende arma de fogo e munições em Manaus

Equipes militares realizaram ação no local após denúncia via linha direta

Manaus (AM) – Policiais militares das 14ª e 30ª Companhias Interativas Comunitárias (Cicoms) trocaram tiros com um homem no bairro Jorge Teixeira, na zona Leste de Manaus, na noite de terça-feira (1°). No local, foram apreendidos uma arma e munições.

Por volta das 22h20, a polícia recebeu uma denúncia informando que um homem armado estava em uma laje de uma residência na rua Paraíba do Sul.

Já no local, os policiais realizaram cerco. Ao perceber a presença das guarnições, o criminoso atirou contra os militares, que revidaram e o suspeito foi baleado.

Ele foi socorrido e levado ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo.

O material apreendido foi encaminhado ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), sendo uma arma de fogo calibre .38, sem numeração aparente, uma munição calibre .38, percutida, não deflagrada e quatro cápsulas do mesmo calibre.

Denúncias

A Polícia Militar orienta à população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de ações criminosas, por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

*Com informações da assessoria

