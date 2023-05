Corpo de mulher é achado dentro de casa em Manaus; marido é suspeito

Manaus (AM) – O corpo de uma mulher identificada como Irlene Barbosa Pacheco, de 40 anos, foi achado dentro de uma casa na tarde desta segunda-feira (29), na rua Rui Araújo, bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com informações da família, o irmão da vítima notou a ausência da irmã e decidiu ir até a casa em que ela morava para saber o que tinha acontecido, momento em que encontrou o corpo de Irlene já em avançado estado de decomposição.

A filha da vítima, que não quis ser identificada, contou que o suspeito de ter matado Irlene é um homem com quem ela tinha um relacionamento haviam 2 anos. André Maciel, com idade entre 24 e 25 anos.

“A mãe do André, que vivia com a minha mãe, entrou em contato com a nossa família para dizer que o André foi até a casa dela contar que havia brigado com a mamãe, mas que já tinha saído naquele momento”,

contou a jovem.