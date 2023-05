Alessandra Campelo articula ações para o social e as mulheres de Eirunepé

Manaus (AM) – Fortalecer as ações sociais e os projetos destinados às mulheres do município de Eirunepé (distante a 1.160 quilômetros de Manaus). Esse foi o objetivo da reunião entre a deputada estadual Alessandra Campelo (PSC) e a professora Áurea Marques, liderança de Eirunepé e primeira-dama de Itamarati. O encontro aconteceu na manhã desta segunda-feira (29), na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

Segundo a deputada Alessandra Campelo, o seu mandato e a Procuradoria Especial da Mulher da Aleam vão apoiar as demandas trazidas pela Professora Áurea. Ela citou ações e projetos que podem ser desenvolvidas nas áreas social, defesa da mulher, capacitação e empreendedorismo.

“Nosso gabinete e a Procuradoria da Mulher estarão apoiando essas ações para a gente trabalhar para levar melhorias nas áreas social, econômica e profissional para as mulheres de Eirunepé”, disse a deputada Alessandra.

A Professora Áurea Marques, que nasceu em Eirunepé e tem base na educação e no social, destacou o trabalho desenvolvido pela deputada nos municípios daquela região do Amazonas, como Itamarati, Juruá, Carauari e Eirunepé.

“Além do que você já faz por nós em Itamarati, é muito bom saber que você vai juntar-se a nós. Você já ajuda Eirunepé, mas vai ajudar muito mais com a gente, comigo e o prefeito João Campelo. Vai nos ajudar a cuidar da nossa gente, da gente querida de Eirunepé. Nada melhor do que uma mulher para cuidar das mulheres”, disse a Professora Áurea Marques.

*Com informações da assessoria

