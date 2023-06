Manaus- Aproveitando sua estadia no Amazonas, a cantora americana Lana Del Rey aproveitou a última quinta-feira (01) visitando a comunidade indígena Tatuyo. O registro foi compartilhado pela cunhã-poranga Maira Gomez em suas redes sociais.

Lana está na capital amazonense com seus amigos e família desde a última terça-feira (30) e apenas pequenas aparições foram divulgadas na internet. Desde então, fãs permaneceram em frente ao hotel que a artista estaria hospedada, mas até o momento ela não foi avistada no local.

Nas imagens divulgadas de Lana na comunidade, é possível ver que a americana participou da dança tradicional com os indígenas e conheceu os instrumentos musicais do grupo.

Lana Del Rey visitando a aldeia indígena Tatuyo em Manaus, Amazonas. pic.twitter.com/dBavcd1aBs — Portal Em Tempo (@emtempofb) June 2, 2023

O irmão de Lana compartilhou nas redes sociais registros de sua passagem pelo Amazonas na última quarta-feira (31). A cantora está no Brasil para participar do Mita Festival – Music Is The Answer, que acontece no Rio e em São Paulo. A dona do hit ”Summertime Sadness” já se apresentou uma vez e se apresentará novamente neste próximo fim de semana.

