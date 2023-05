Lana Del Rey desembarca em Manaus e gera euforia entre fãs; veja vídeo

Manaus- A cantora americana Lana Del Rey desembarcou em Manaus nesta terça-feira (30), para conhecer a Amazônia e deixou os fãs amazonenses eufóricos. No primeiro momento muitos duvidaram que seria realmente a cantora.

Lana está no Brasil para apresentações no Festival MITA – Music Is The Answer, a primeira apresentação aconteceu no Rio de Janeiro e a próxima é neste fim de semana, em São Paulo.

Desde que chegou ao Brasil a artista vem colecionando momentos para seus fãs, a nova-iorquina já foi vista na praia de Ipanema, em uma Igreja no centro do Rio além de uma visita especial ao Cristo Redentor.

Del Rey e sua equipe estariam hospedados em um hotel de selva aos arredores de Manaus.

Veja o momento em que Lana foi flagrada visitando um posto de combustível próximo da Ponte Rio Negro.

Nossa Lanita tá mais brasileira que nunca! 🇧🇷 Depois passar alguns dias no Rio de Janeiro e fazer um comeback histórico no palco do festival MITA, Lana Del Rey desembarcou em Manaus, no Amazonas, para aproveitar os dias de folga e conhecer a Floresta Amazônica. Ela nem é mais… pic.twitter.com/qZ5vIW42tj — Hugo Gloss (@HugoGloss) May 31, 2023

Quem é Lana?

Elizabeth Woolridge Grant, nasceu e, Nova Iorque no dia 21 de junho de 1985, conhecida pelo seu nome artístico Lana Del Rey, Indicada a vários prêmios Grammy, Globo de Ouro e outros, em 2021, considerada “Artista da Década” pela renomada VarietyHitmakers ganhadora de vários prêmios importantes no mundo da música. Seu estilo mostra uma temática de romances trágicos, melancolia e grandes referências à cultura pop, especialmente a cultura dos Estados Unidos nos anos de 1950.

Alguns tuítes de fãs comentando sobre a passagem de Lana por Manaus

Agora!! PARECE ATÉ MEME 🤡 pic.twitter.com/iVX57gFmew — Portal Lana Del Rey🌊 (@PortalLDelRey) May 31, 2023

🚨URGENTE: lana del rey acaba de sofrer um assalto na linha 560 em manaus pic.twitter.com/urpG3ZifPd — thiago maia (@othiagomaia) May 31, 2023

Manaus, seu momento chegou! pic.twitter.com/yxY0Arcatz — Lana Del Rey Brasil (@lanabrasil) May 31, 2023

Eu e as Lanafãs assim caçando a Lana Del Rey aqui em Manaus pic.twitter.com/Ji4IOgganG — safs (@seventh_starr) May 31, 2023

