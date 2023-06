Unidades móveis de saúde atuam de forma estratégica no atendimento às demandas da população na área da saúde

Manaus(AM)- Os moradores do conjunto Cidadão 10, no Parque Riachuelo, na zona Oeste, poderão buscar atendimentos da Rede de Atenção Primária, gerenciada pela Prefeitura de Manaus, na Unidade Básica de Saúde Móvel 01 (UBSM01), a partir desta segunda-feira, (5), no horário das 8h às 16h.

A unidade da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), que estava instalada na comunidade Braga Mendes, vai ofertar consultas com clínico geral e de enfermagem, atendimento odontológico, testagem rápida para detecção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), coleta de preventivo, inserção e marcação de procedimentos no Sistema de Regulação (Sisreg), renovação de receitas, e dispensação de medicamentos pelo período inicial de duas semanas.

A titular da Semsa, Shádia Fraxe, informa que as unidades móveis de saúde atuam de forma estratégica no atendimento às demandas da população na área da saúde.

“As unidades móveis permitem mais comodidade para a população e reforça o nosso trabalho na Rede de Atenção Primária, que consiste na oferta de serviços para prevenção de doenças e redução de agravos. O impacto dessa iniciativa é muito significativo no bem-estar da população”, acentua.

A UBS Móvel 02 prossegue com seus atendimentos na comunidade Vale do Sinai, onde está instalada na rua Tangará (antiga rua 16) na Cidade Nova, zona Oeste da capital.

UBS Móvel da Prefeitura de Manaus atenderá conjunto Cidadão 10 foto: Reproduzida

A unidade 03 também continua na região do Tarumã-Açu, dando apoio à Unidade de Saúde da Família Lindalva Damasceno, na rua 7, também zona Oeste.

A UBS Móvel 04 permanece dando suporte à USF Geraldo Magela, que passa por reforma, na rua Rio Envira, 442, bairro Armando Mendes, na zona Norte de Manaus.

As UBS 02, 03 e 04 funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, conforme a programação das unidades que estão dando suporte.

*Com informações da assessoria

Leia mais :

Sejusc oferece atendimento especializado a quem quer parar de fumar no Amazonas

Problemas na saúde digestiva podem ocasionar várias doenças e levar à ansiedade e depressão

Famílias indígenas de comunidade da zona rural recebem ação de saúde em Manaus