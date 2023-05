Problemas na saúde digestiva podem ocasionar várias doenças e levar à ansiedade e depressão

Ficar atento aos sintomas e buscar ajuda médica precoce é o melhor caminho para evitar as doenças do trato digestivo e suas consequências

A morte do ex-deputado federal David Miranda (PDT-RJ), de apenas 37 anos, no último dia 9 de maio, em decorrência de uma infecção generalizada no sistema gastrointestinal chamou a atenção para a importância da saúde digestiva. Um terço da população mundial apresenta algum tipo de sintoma no trato digestivo, sendo os mais comuns inchaço e prisão de ventre, conforme a Organização Mundial de Gastroenterologia (OMG).

Esses sintomas podem ocorrer mesmo sem anormalidades estruturais ou funcionais no sistema digestivo, mas podem indicar problemas graves na saúde como doenças inflamatórias intestinais, refluxo, diarreia, gastrite, faringite, pancreatite, prisão de ventre, doença celíaca, síndrome do intestino irritado, doença de Crohn, retocolite ulcerativa, obesidade, e câncer.

Não há um número específico de pacientes com doenças digestivas no país, mas alguns dados indicam que a prevalência de doenças inflamatórias intestinais é de 100 casos por 100.000 habitantes no sistema público de saúde, com maior concentração nas regiões Sudeste e Sul. Nos últimos anos, o Brasil registrou um aumento de 15% nas doenças relacionadas ao sistema digestivo. Cerca de cinco milhões de pessoas no mundo todo são acometidas por inflamações intestinais, segundo a Sociedade Brasileira de Coloproctologia (SBCP).

No mês em que se celebra o Dia Mundial da Saúde Digestiva (29 de maio), é fundamental a promoção de um estilo de vida equilibrado, com alimentação balanceada, exercícios físicos regulares, bem como relações familiares e sociais saudáveis. O trato gastrointestinal permite fornecer nutrientes ao corpo, aumentar a resposta do sistema imunológico, abrigar a microbiota intestinal e servir como um “segundo cérebro” com o eixo cérebro-intestino.

“As necessidades dietéticas do trato gastrointestinal mudam desde o recém-nascido, passando pela infância, adolescência e idade adulta. Uma dieta saudável pode promover a função ideal dos órgãos e um microbioma saudável. A compreensão das funções normais do trato gastrointestinal e da dieta também ajudará a identificar quando procurar atendimento gastrointestinal para sintomas”, explica o cirurgião do aparelho digestivo e proctologista, especialista em doenças inflamatórias intestinais, Dr. Alexander Rolim, da rede de hospitais São Camilo de São Paulo.

O especialista explica ainda que a saúde digestiva pode afetar a saúde mental, pois o sistema digestivo e o cérebro estão intimamente ligados por meio do eixo intestino-cérebro.

“Quando a saúde digestiva não está em dia, o bem-estar emocional e mental também são prejudicados. Além disso, o intestino é responsável pela produção de neurotransmissores, como a serotonina, que estão diretamente relacionados ao humor e à saúde mental. Quando há um desequilíbrio na flora intestinal, pode haver uma diminuição na produção desses neurotransmissores, o que pode levar a problemas de saúde mental, como ansiedade e depressão”, afirma o Dr. Rolim.

Recorrência de sintomas requer atendimento médico

Náuseas, empachamento, azia, retorno do alimento e/ou ácido gástrico, refluxo, diarreia e/ou constipação e dor abdominal. Mas, outros sintomas como tosse seca, dor no peito, sinusite, asma, dor de cabeça, déficit de atenção e lesões na pele, que aparentemente podem indicar outro tipo de doença, também são sintomas de problemas digestivos.

É preciso prestar atenção a recorrência desses sintomas para buscar rapidamente o atendimento de um médico. “Muitas vezes, as pessoas se automedicam ou tomam chás e remédios caseiros, o que aumenta ainda mais os riscos de agravamento de problemas gastrointestinais. O melhor a se fazer é, em caso de permanência desses sintomas, buscar ajuda médica imediata”, recomenda o especialista.

Alimentação saudável está na base da saúde sugestiva

As doenças gastrointestinais, geralmente, estão relacionadas a hábitos adquiridos ao longo da vida. Alimentação inadequada, sedentarismo, tabagismo, estresse, entre vários outros problemas, são responsáveis por muitos transtornos. Portanto, a prevenção é a melhor maneira de diminuir os índices de complicações na saúde digestiva. Assim, é importante priorizar alimentos in natura e minimamente processados, incluir fibras na alimentação e evitar o consumo excessivo de alimentos gordurosos e industrializados.

O diagnóstico precoce é a melhor forma para prevenir e evitar complicações de distúrbios gastrointestinais. Ao sentir qualquer sintoma, o recomendado é procurar um médico imediatamente e evitar a automedicação. Irritações frequentes no estômago, dores de barriga, alterações significativas nas fezes, diarreia e, até mesmo, o mau hálito ou alterações na boca sem motivo aparente, merecem atenção e consulta com um especialista.

