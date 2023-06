Sine Amazonas oferta 39 vagas de emprego para esta segunda-feira

Manaus (AM) – O Governo do Amazonas, por meio do Sistema Nacional de Empregos do Amazonas (Sine/AM), administrado pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga a oferta de 39 vagas de emprego para esta segunda-feira (5).

Os interessados em concorrer às vagas devem acessar o site (http://empregabrasil.mte.gov.br) para fazer a solicitação de cadastro, ou comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

Para o cadastro, devem apresentar comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais. As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

Portal do Trabalhador

O candidato também poderá concorrer às vagas acessando o Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br), no qual irá anexar o currículo na vaga pretendida. Caso esteja dentro do perfil, a equipe de captação entrará em contato.

01 VAGA: ESTAGIÁRIO I

Escolaridade: Ensino Técnico cursando Auxiliar ou Técnico em Saúde Bucal no período Matutino;

Sem experiência na função.

OBS: Ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ESTAGIÁRIO II

Escolaridade: Ensino Superior Cursando a partir de 4º período em Contabilidade ou Administração;

Sem experiência na função.

OBS: Com experiência em Pacote Office, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: EMPREGADA DOMÉSTICA

Escolaridade: Ensino Fundamental completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: PINTOR DE AUTOS

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter experiência em pintura veicular em geral, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

04 VAGAS: ELETRICISTA VEICULAR

Escolaridade: Ensino Médio completa;

Com experiência na função.

OBS: Ter experiência em elétrica automotiva em geral, ter curso na área de elétrica veicular, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: ROÇADOR

Escolaridade: Ensino Fundamental completa;

Com experiência na função.

OBS: Ter conhecimentos na área, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

06 VAGAS: TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO DE AUTOS

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

OBS: Possuir experiência em refrigeração automotiva em geral, ter cursos na área, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Escolaridade: Ensino Técnico Completo em Segurança do Trabalho;

Com experiência na função.

Obs: Ter experiência com normas de segurança na área de serviços (EPI’S, controle de EPI’S, treinamentos, DDS, levantamento de riscos auditorias de SMS e controle de documentos pertinentes ao setor do SESMT), conhecimento de normas de segurança para uso de máquinas e equipamentos, ter registro ativo no MTE, experiência em liderança, Pacote Office, possuir CNH categoria “B”, ter cursos de NR-12, NR-18, NR-20, NR-33, NR-35, e outras NR’S pertinentes à função, ter disponibilidade para trabalho em regime de escala, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: SUPERVISOR DE DEPARTAMENTO PESSOAL GENERALISTA

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em CLT, eSocial, cálculos trabalhistas, envio de encargos sociais (SEFIP, GRRF, DCTFWEB), recrutamento e seleção e afins, ter cursos na área de Departamento Pessoal e Recursos Humanos será um diferencial, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: OFICIAL DE MANUTENÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter experiência com serralheria, conhecimento em soldagem em geral, ter cursos de NR-35 e NR-11 será um diferencial, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: MECÂNICO DE EMPILHADEIRA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em mecânica de empilhadeiras a combustão, conhecimento em manutenção preventiva e corretiva, ter CNH categoria “B” será um diferencial, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ASSISTENTE COMERCIAL

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Superior Cursando Administração;

Com experiência na área.

OBS: Ter domínio em Pacote Office, experiência com indicadores, documentação completa e currículo atualizado.

VAGAS EXCLUSIVAS PARA PCD

10 VAGAS: REPOSITOR (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Primeiro emprego.

OBS: Ter documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

02 VAGAS: OPERADOR DE CAIXA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em Informática básica, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

02 VAGAS: AUXILIAR DE ESTOQUE (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em Informática Básica, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

02 VAGAS: CARREGADOR DE ARMAZÉM (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em Pacote Office, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Consultor de carreira revela os segredos para se sair bem em uma entrevista de emprego

Na busca por emprego, currículo pelo celular é a saída mais utilizada pelos brasileiros

Shein prevê 100 mil empregos no Brasil com nacionalização dos produtos