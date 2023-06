Governo federal confirma primeiro caso de gripe aviária em SP

São Paulo- O Ministério da Agricultura e Pecuária confirmou, nesta segunda-feira (5), o primeiro caso de gripe aviária (H5N1) no estado de São Paulo. Segundo nota da pasta, a ave contaminada, da espécie trinta-réis-real, foi encontrada na cidade Ubatuba, no Litoral Norte. Atualmente, o Brasil soma 24 confirmações de contaminação de aves silvestres.



Estado de alerta

O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, declarou estado de alerta de emergência, com o objetivo de aumentar a mobilização do setor privado e de todo o serviço veterinário oficial para incrementar a preparação nacional, aumentando a vigilância sobre a pandemia de IAAP.

De acordo com o Mapa, dependendo da evolução das investigações e do cenário epidemiológico, novas medidas sanitárias poderão ser adotadas no Brasil para proteger a avicultura nacional.



O que é a gripe aviária

A gripe aviária é uma doença viral altamente contagiosa que afeta, principalmente, aves silvestres e domésticas. Atualmente, o mundo enfrenta uma pandemia de IAAP e a maioria dos casos está relacionada ao contato de aves silvestres migratórias com aves de subsistência, de produção ou aves silvestres locais.



A nova variante do vírus chamada gripe aviária A (H5N1) surgiu em 2020. Desde então, tem atingido não apenas aves selvagens, mas também algumas espécies de mamíferos, como visons, texugos, porcos e ursos.

Aves frequentemente contraem gripe, mas a variante H5N1 tem sido especialmente mortal. Pesquisadores estimam que mais de 60 milhões de aves selvagens morreram devido ao vírus ou a abates no ano passado – quando uma única ave contrai o vírus, os criadores são obrigados a matar a criação inteira.

*Com informações da Isto É

