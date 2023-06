Acusado de matar vizinha estrangulada em Manaus será levado a júri popular

A Justiça do Amazonas determinou que Antônio Marcos de Araújo Costa, de 31 anos, suspeito de matar estrangulada a jovem Silvane dos Santos Costa, no mês de outubro do ano de 2022, em Manaus.

A decisão foi proferida no último dia 30 de maio e acompanhou a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Estado do Amazonas, em 15 de dezembro de 2022. O MP apontou Antônio como envolvido no crime de feminicídio, que teria sido praticado por motivo fútil. O acusado também responde por subtrair pertences da casa da vítima.

O corpo de Silvane foi encontrado no dia 11 de outubro de 2022, em um apartamento localizado na rua Cristóvão Colombo, bairro Nova Esperança, zona Oeste de Manaus. De acordo com o inquérito policial, a jovem foi morta por estrangulamento. Na época, o acusado era vizinho da vítima. Por se tratar de crime contra mulher a Ação Penal ainda tramita em segredo de justiça.

