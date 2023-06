Apresentações de dança, shows e Corrida do Teatro Amazonas neste feriado

A programação encerra com a segunda edição da corrida do teatro, em um percurso pelas ruas do centro de Manaus

Manaus (AM) – A agenda semanal do Teatro Amazonas, a partir do feriado de Corpus Christi, quinta-feira (08/06), traz uma programação diversificada que reúne dança, música e encerra com a segunda edição da corrida do teatro, em um percurso pelas ruas do centro de Manaus. O Teatro Amazonas é o maior patrimônio cultural do estado, administrado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa e, durante o ano, recebe atrações fomentando o circuito cultural, valorizando os corpos artísticos do estado e a classe artística em geral.

As portas do teatro se abrem nesta quinta-feira, às 20h, para o Balé Folclórico do Amazonas apresentar “A Dança do Sol”. O espetáculo é inspirado no trabalho do escritor e professor amazonense, Mário Ipiranga Monteiro. A pesquisa para se chegar à performance foi realizada em 1934 no rio Mapiá e fala da adoração ao sol pelo olhar dos índios Arara. O espetáculo tem duração de 40 minutos e a classificação é livre, com entrada gratuita.

A dança segue na programação da sexta-feira (09/06), às 16h, com o “Sarau no Hall – Dançando o Amor”, também com o Balé Folclórico do Amazonas. Neste trabalho, o corpo artístico traz um repertório de músicos locais, explorando o amor de diversas formas, físico, platônico, à vida, comprovando que qualquer maneira o amor vale à pena. A duração é de 25 minutos e acontece no hall do Teatro Amazonas.

Ainda na sexta-feira, a música erudita se faz presente no palco do teatro. Com entrada gratuita, se apresenta o “Concerto com a Orquestra Pro Cultura do Amazonas”, sob a regência de Rubens Souza. A orquestra criada em 2019, reúne novos e experientes músicos da cidade em uma composição de 50 integrantes. No repertório da noite, as obras, “Abertura Festival Acadêmico”, de Johannes Brahms e a “Sinfonia #5 Op. 107 Reforma”, de Felix Mendelssohn.

No sábado (10/06), o repertório é de grandes sucessos do cantor e compositor Djavan, interpretados por David Assayag. O espetáculo “Djavaneando com David Assayag e Quarteto Iberê” traz canções de grande influência na MPB e um show intimista e romântico, às vésperas do Dia dos Namorados. O show inicia às 20h, tem duração de 1h30 e está com ingressos à venda no www.shopingressos.com.br e na bilheteria do Teatro Amazonas.

Corrida temática

Encerrando a semana, a 2ª Corrida do Teatro Amazonas acontece neste domingo (11/06), às 6h, com largada e chegada na avenida José Clemente, no Largo de São Sebastião, Centro. Inscrições pelo www.ticketsports.com.br até o encerramento das vagas.

A entrega dos kits dos inscritos será nesta sexta-feira, das 10h às 18h e, no sábado, 10h às 14h, na lateral do Teatro Amazonas, paralela à rua 10 de Julho.

O percurso dos atletas será de 7 quilômetros pelas ruas do centro de Manaus, passando por espaços culturais como Palácio Rio Negro, Palácio da Justiça, Parque Jefferson Perez, Palacete Provincial, até retornar ao Teatro Amazonas.

