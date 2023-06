Ludmilla e Simone Mendes são atrações da Festa dos Visitantes 2023, em Parintins

O Governo do Amazonas anunciou, na tarde desta terça-feira (6), a realização da Festa dos Visitantes Parintins 2023, que acontecerá, pela primeira vez, no Bumbódromo da cidade e terá as cantoras Ludmila e Simone Mendes como atrações nacionais. A festa contará com apoio da empresa Eneva, responsável pela contratação das artistas.

Em anos anteriores, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa repassava recursos para a prefeitura do município, que executava o evento. Este ano, com a realização da festa sob a responsabilidade do Governo do Estado, a secretaria prevê uma redução de 35% dos custos da festa.

O secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, ressaltou que a escolha do local contou com a concordância dos bumbás Caprichoso e Garantido. Ele também reforçou que o planejamento feito pela secretaria vai garantir a comodidade do público, sem comprometer a logística que envolve o festival.

“Nós fizemos um trabalho de diálogo com os bois e com as empresas que prestam esse serviço nesse período do Festival. Tudo foi feito de forma muito bem planejada para que a gente possa oferecer ao público mais um grande espetáculo e de modo algum comprometer a primeira noite do Festival”.

No dia 29 de junho, a partir das 12h, as vias de acesso ao Bumbódromo serão interditadas e liberadas ao final da festa, previsto para 1h. As galeras dos bois Caprichoso e Garantido, que tradicionalmente formam filas para garantir a entrada na arquibancada, permanecem na avenida das Nações e rua Domingos Prestes.

Além das atrações nacionais, a Festa dos Visitantes realizadas pelo Governo do Amazona também contará com a participação de artistas locais como Uendel Pinheiro, David Assayag, George Japa, Jr. Paulain e Mikael.

