Espaços culturais divulgam horários de funcionamento para o feriado

Manaus (AM) – Alguns espaços culturais utilizarão horários especiais de funcionamento neste feriado de Corpus Christi, dia 8 de junho, e no dia 9, declarado ponto facultativo. Entre os locais estão o Teatro Amazonas, o Palacete Provincial, o Museu do Seringal, e os Centros Culturais Palácio Rio Negro, Palácio da Justiça e Povos da Amazônia.

O Teatro Amazonas estará aberto para visitação no feriado, das 8h às 13h. Já na sexta-feira, o monumento funcionará normalmente de 9h às 17h. O mesmo cenário se repete no Palacete Provincial, que contempla o Museu da Imagem e do Som, Museu da Numismática, Museu Tiradentes da Polícia Militar, Exposição de Arqueologia e Pinacoteca do Amazonas. Todos os espaços do Palacete Provincial funcionarão no feriado das 8h às 13h e, na sexta-feira, das 9h às 17h.

Já o Museu do Seringal, que possui acesso apenas por via fluvial, localizado no Igarapé São João, funcionará na quinta-feira de feriado, das 9h às 13h, e na sexta, 9h às 16h.

Os centros culturais Palácio Rio Negro e Palácio da Justiça seguirão o mesmo horário de visitação no feriado, das 9h às 13h e, no dia seguinte, das 9h às 17h.

O Centro Cultural Povos da Amazônia, que concentra bibliotecas e o Museu do Homem do Norte, não abrirá para visitação no feriado. Em compensação funcionará na sexta-feira, das 9h às 17h.

Todas as informações sobre o horário de funcionamento destes e outros espaços culturais podem ser encontradas nas redes sociais, ou no Portal da Secretaria de Cultura do Amazonas (cultura.am.gov.br).

Endereços:

Teatro Amazonas: Avenida Eduardo Ribeiro, Centro (Largo de São Sebastião)

Palacete Provincial: Av. Sete de Setembro, Praça Heliodoro Balbi (Praça da Polícia), Centro

Centro Cultural Palácio da Justiça: Av. Eduardo Ribeiro, 901, Centro

Centro Cultural Palácio Rio Negro: Av. Sete de Setembro, 1546, Centro

Centro Cultural dos Povos da Amazônia: Av. Silves, Distrito (antiga Bola da Suframa)

Museu do Seringal: Igarapé São João – Afluente do Igarapé do Tarumã Mirim. Saídas na Marina do Davi, estrada da Ponta Negra, com as embarcações da Cooperativa dos Profissionais de Transporte Fluvial da Marina do Davi (Acamdaf).

*Com informações da assessoria

