Definidos os confrontos das semifinais do Amazonense de Futsal Sub-20 Feminino

Manaus (AM) – A Federação Amazonense de Futsal (FAFs) definiu as equipes semifinalistas do Campeonato Estadual da categoria Sub-20 Feminino da temporada de 2023. Os jogos ocorrerão na próxima segunda-feira (12), no ginásio Renné Monteiro, em Manaus.

A terceira e última rodada da fase classificatória aconteceu na noite da última terça-feira (6), na Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira. No primeiro jogo, vitória do Grêmio da Amazônia/Arsenal/Cecab por 3 a 0 sobre o Hebreus, representante do município de Presidente Figueiredo.

No principal jogo da noite, a Tuna Luso de Manaus não tomou conhecimento do Estrela do Norte, atual campeão da categoria, e venceu a partida por 3 a 1. O time liderado pelo técnico Telson Margarido terminou a fase com nove pontos em três jogos, assegurando a liderança. Kaylla, Brenda e Eriane marcaram para a Tuna Luso, enquanto Stheffany descontou para o Estrela do Norte.

As semifinais da próxima segunda-feira (12), no Renné Monteiro, terão os seguintes duelos: Estrela do Norte x Grêmio da Amazônia/Arsenal/Cecab (20h15), campeão e vice de 2022; e Tuna Luso de Manaus x Hebreus de Presidente Figueiredo (21h30). Conforme o presidente da FAFs, Marcelo Galvão, nas semifinais a entrada é grátis para o público.

Patrocinadores e apoiadores

Os campeonatos da Federação Amazonense de Futsal (FAFs) contam com o apoio do Governo do Amazonas (Secretaria do Desporto e Lazer), Prefeitura de Manaus (Fundação Manaus Esporte), Kagiva (bolas oficiais) e Emanuel Sports & Marketing (assessoria de imprensa). A FAFs é filiada à Confederação Brasileira de Futsal (CBFs).

Semifinais – 12 de junho – Ginásio Renné Monteiro 20h15 – Estrela do Norte x Grêmio da Amazônia/Arsenal/Cecab 21h30 – Tuna Luso de Manaus x Hebreus de Presidente Figueiredo

