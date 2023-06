Projeto de jiu-jítsu apoiado por Alessandra Campêlo é lançado no Santa Etelvina, em Manaus

Segundo a presidente do Instituto Jovens do Futuro, Helen Andrade, os alunos do projeto, que são meninos e meninas da comunidade na faixa dos 8 aos 18 anos

Manaus (AM) – Mais um projeto social apoiado pela deputada estadual Alessandra Campêlo (PSC) está em execução no Amazonas. Desta vez é o Jovens Atletas, que oferece gratuitamente a prática de jiu-jítsu para 80 crianças e adolescentes no bairro do Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus.

A iniciativa conta com recursos de emenda parlamentar no valor de R$ 200 mil destinados pela deputada. O projeto é coordenado pelo Instituto Jovens do Futuro e o repasse foi feito pela Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), que foi transformada em Secretaria do Desporto e Lazer (Sedel) na última reforma administrativa do Governo do Estado.

“Eu acredito e invisto no esporte, principalmente na base, na formação, no incentivo a crianças e adolescentes. Essa é uma das minhas formas de colaborar com o futuro do nosso País, e me orgulho muito desse trabalho de formiguinha. O esporte é instrumento de transformação social, de mudança de vida e ajuda, ainda, na saúde física e mental, no combate à ociosidade e à violência, além de melhorar a autoestima”, enfatizou a deputada.

Segundo a presidente do Instituto Jovens do Futuro, Helen Andrade, os alunos do projeto, que são meninos e meninas da comunidade na faixa dos 8 aos 18 anos e oriundos de escolas públicas, terão acesso a aulas gratuitas de jiu-jítsu no contraturno. Além disso, receberão quimonos, camisas e mochilas. O investimento também contempla o pagamento da equipe do projeto.

O lançamento do Projeto Jovens Atletas do Santa Etelvina aconteceu na manhã desta quarta-feira (07/06), com a presença dos atletas e suas famílias. A comunidade abraçou a ideia, porque impacta diretamente nos lares. A dona de casa Solange Tomás, mãe da aluna Yasmin Vitória, agradeceu o apoio da deputada Alessandra à causa do esporte.

“Minha filha está começando a carreira no jiu-jítsu e só tenho a agradecer a deputada Alessandra Campelo por incentivar os jovens aqui do Santa Etelvina e da Zona Norte”, disse dona Solange.

O vereador Allan Campelo (PSC), que é faixa preta de jiu-jítsu formado pela Nova União, se disse emocionado porque foi atleta e também passou por dificuldades no começo de sua trajetória na modalidade. Hoje, ele é um dos principais apoiadores do esporte na Câmara Municipal de Manaus.

“Eu sei o que é querer treinar e muitas vezes não ter um quimono ou não poder pagar uma academia. Esse projeto apoiado pela deputada Alessandra é fundamental porque ajuda as crianças e as famílias. O jiu-jítsu e o esporte transformam a vida das crianças e previnem o uso de álcool e outras drogas”, observou Allan.

