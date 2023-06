Influenciadora investe R$5 MI em festa de São João

Festa beneficente contou com a apresentação de Ivete Sangalo, Léo Santana e Matheus Fernandes

A edição de 2023 do São João da Thay, uma das festas juninas mais esperadas do mês, reuniu grandes atrações nacionais e famosos para um evento de curtição e celebração da cultura popular do Maranhão. O investimento da influenciadora Thaynara OG, de 31 anos, para este ano chegou a R$ 5 milhões, mais que o dobro da edição passada.

Além de promover a cultura e o turismo da região para todo o Brasil, a influenciadora vai reverter seu lucro para entidades maranhenses apoiadas pelo Unicef, na qual é embaixadora há três anos. O mega festival teve a presença de Ivete Sangalo, Léo Santana e Matheus Fernandes, que foram as atrações que marcaram a festa, que aconteceu nesta quarta-feira.

Nas redes sociais, a influenciadora chegou a compartilhar um pouquinho da estrutura e da decoração da edição deste ano. “Meu filho cresceu”, disse Thaynara, ao ver a evolução da sua festa criada em 2017. O evento que ficou sem acontecer por dois anos, retornou em 2023 em um espaço maior, no estacionamento do São Luís Shopping, em São Luís. Em entrevista ao UOL, a influencer afirmou:

“Ano passado eu fiquei muito insegura porque eu pensei assim: “A gente tá voltando de uma pandemia e não sei como é que tá a força do evento pra conseguir patrocínio, convidados e um line-up legal”. Então, saiu o investimento do meu bolso de quase R$ 2 milhões”. “Me fere muito ler quando acham que eu faço o evento pra ganhar dinheiro, sendo que é o contrário. É o momento da minha carreira, da minha trajetória, onde eu mais invisto o dinheiro do meu bolso pra fazer acontecer. A gente tem patrocinadores, apoiadores, mas muita demanda de investimento meu. Esse ano vai ser um evento que gira em torno de R$ 5 milhões”.

Ela acrescentou ainda que tem um grande sonho de chegar com um cheque de R$ 1 milhão no Unicef e fazer essa doação.

“Colocar o São Luís nesse mapa dos grandes eventos, dos grandes festivais pra mostrar que, sim, nossa cidade é capaz de receber grandes eventos como esse. Eu sei que envolve muita coisa porque quando a gente aumenta a estrutura são mais gastos, mas eu tenho esse grande sonho de chegar com um cheque de R$ 1 milhão lá no Unicef e fazer essa doação”.

*Com informações do Extra

