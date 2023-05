‘Cheirinho original’: influencer lança vela com aroma da própria vagina

Kine-chan, influenciadora famosa no TikTok e no OnlyFans, chamou atenção dos internautas ao anunciar um produto “extremamente exclusivo”. Em vídeo publicado nas redes sociais, a jovem brasileira revelou o lançamento de uma vela aromática com o aroma da própria vagina.

Segundo a produtora de conteúdo digital, o produto tem o “cheiro da flor” dela e foi desenvolvido com a ajuda de um farmacêutico. Na embalagem, é possível ler “This smells like my vagina” (“Isto cheira como a minha vagina”, em tradução do inglês).

“Uma velinha aromática com o cheirinho da minha flor. É um produto extremamente exclusivo. Eu e o farmacêutico que fizemos a velinha aromática tentamos deixar o mais próximo possível do cheirinho original”, contou Kine-chan, exaltando sua inovação.

A jovem não revelou o preço do item, mas disse que realizou a encomenda de poucas unidades. O intuito de Kine-chan é que o produto seja totalmente exclusivo.

Após a brasileira compartilhar a novidade nas redes sociais, alguns internautas ficaram em dúvida sobre como foi possível reproduzir o aroma para a confecção das velas. De acordo com Kine-chan, diversas roupas íntimas dela foram entregues ao farmacêutico para análise.

Outro caso

Não é a primeira vez que uma mulher comercializa algo do tipo. Em 2020, a atriz Gwyneth Paltrow também lançou uma vela aromatizada com o cheiro da própria vagina. A descrição informava que o produto foi feito com notas de gerânio, tangerina, rosas para “nos lembrar de fantasia, sedução e um calor sofisticado”.

“Essa vela é um tipo de provocação para dizer: ‘É incrível ser uma mulher de todas as formas. É incrível ter este tipo de poder e você merece ter essa liberdade’”, relatou Paltrow, em entrevista ao programa norte-americano Today.

Gwyneth foi mais longe nas essências e ainda desenvolveu uma vela com aroma de orgasmo. Segundo a atriz, o produto carrega um “perfume sexy surpreendente e extremamente viciante”. Nela, foi inserida uma mistura de grapefruit, neroli, cassis maduros, chá verde e rosa turca.

*Com informações do Metrópoles

