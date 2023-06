Influencer relata situação constrangedora em corrida de Uber: ‘Garota de programa?’

Ela estava em companhia da irmã, quando o motorista questionou se as duas eram garotas de programa

A influenciadora Larissa Sumpani, 24 anos, usou os Stories de seu Instagram, na noite da última quinta-feira (01), para relatar ter sofrido constrangimento ao pegar uma corrida de Uber na volta para casa após jantar com as amigas.

Ela estava em companhia da irmã, Rafaela Sumpani, no banco de trás do veículo, quando o motorista questionou se as duas eram garotas de programa.

“Entramos no carro, não passou cinco minutos, o cara interrompe a gente (…) ‘vocês são garotas de programa?’”, relatou ela, que destacou seu crescente receio de usar carro de aplicativo.



“A gente não estava conversando nada que desse a entender esse assunto”, disse ela, indignada, acrescentando ter respondido secamente para encerrar o papo.

No entanto, o condutor insistiu no assunto justificando possuir uma lancha e que usava as garotas de programa para divulgar.

“Ele é Uber, está me oferecendo um serviço de transporte, não tem intimidade nenhuma para fazer uma pergunta dessas. Ele me deixou totalmente desconfortável”, desabafou.

*Com informações da assessoria

