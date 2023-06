Pedro Sampaio defende bissexualidade e revela a reação do pai

Sem medo de ser feliz, o DJ e cantor Pedro Sampaio defendeu a bissexualidade ao participar do “Quem Pode, Pod”, podcast apresentado por Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank que foi ao ar na última quarta-feira (7).

Entre diversos assuntos abordados, inclusive sobre o início da carreira, o cantor de 25 anos relembrou o momento em que revelou ser bissexual ao seu pai. “Eu não sabia como ia ser a reação. Eu tenho certeza do amor dele por mim, mas não tinha noção do que ia acontecer”, comentou Pedro.

“Ele reagiu como um baque, tomou um baque porque não esperava. Mas eu percebi que nas conversas que tive com ele, porque eu acho que é importante conversar, que o principal ponto era a sociedade. Tipo, o que a sociedade e os outros [vão pensar]. Eu entendo que ele falou sobre sociedade no âmbito pessoal dele, pessoas que ele conhece, amigos e tal, e vi que ele ficou um pouco traumatizado com qual vai ser a próxima notícia, porque são coisas que eu não tenho controle”, desabafou.

Importante destacar que o artista revelou ser bissexual durante sua estreia no festival Lollapalooza Brasil 2023. Ainda na entrevista, Pedro comentou sobre a decisão.

“Estou em um momento da minha carreira muito solar, positivo e grandioso. Então, eu fazer toda essa movimentação de me assumir ser bissexual no Lollapalooza é muito forte. É incontestável e é poderoso por isso! Eu fiz dessa forma, porque é no palco que eu me sinto mais à vontade, livre e eu mesmo, sem amarras. É uma forma artística de fazer”, relembrou.

Parada LGBTQIA+ 2023 deve ser maior do que a do ano passado

A tradicional Parada do Orgulho LGBT+ acontece no próximo domingo (11), na Avenida Paulista, coração da cidade de São Paulo.

*Com informações da CNN

