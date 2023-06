Homem morre com corpo mutilado após ser atropelado na AM-070

Um homem identificado como Emerson Coelho Felix, de 32 anos, morreu ao ser atropelado, na noite desta quinta-feira (8), por um carro na AM-070, estrada que liga Manaus ao município de Iranduba.

Com o impacto da batida, o homem foi arremessado e acabou tendo o corpo mutilado por conta do atropelamento.

Testemunhas informaram que a vítima estava em um bar momentos antes do acidente, e ao tentar atravessar a via, ele não percebeu a aproximação do veículo.

O motorista fugiu sem prestar socorro. Emerson morreu na hora com múltiplas faturas pelo corpo e com o rosto deformado devido a gravidade do acidente; os populares reclamaram sobre a falta de iluminação pública no local.

O Instituto Médico Legal (IML) esteve no local para recolher o corpo e encaminhar para a sede da instituição.

Leia mais

Morre criança de dois anos, após ser atropelada por carro no bairro Redenção

Motorista perde o controle do carro e atropela clientes de lanchonete em Manaus; veja vídeo

Idosa morre após ser atropelada por moto em avenida de Manaus