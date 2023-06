Open extreme Troféu José Aldo acontece no final do mês com prêmios de até R$ 2 mil reais

Manaus (AM) – Em 1ª edição carregando o nome de José Aldo, Grand Prix do Open extreme Manaus apresenta, no dia 24 de maio, mais um torneio com a Federação de Mix Marcial Artes do Amazonas (FEMMA), na praça de alimentação do Dom Pedro, zona Centro-Oeste da capital. Serão quatro Grand Prix de Kickboxing valendo uma premiação de R$ 2 mil reais para cada campeão e uma luta de Boxe. Na modalidade de MMA serão três confrontos, sendo um deles com participação de atleta da Tunísia.

“O evento é idealizado como uma homenagem ao grande lutador e amazonense José Aldo, pois ele é um fã de lutas de kickboxing. A expectativa é de receber um público de 2 a 3 mil”, declarou um dos organizadores do evento, Marcelo Pontes.

A principal luta internacional de MMA da noite é entre o brasileiro Genésio Adryan e o representante da Tunísia, Reguigui Omar. O evento é com arquibancada aberta ao público, com disponibilidade de cadeiras VIP, com valor de 50 reais e terá início às 17h.

Organizado pelo Mestre Márcio Pontes e seu filho Marcelo Pontes em parceria com a FEMMA, a expectativa é que o evento atraia o grande público com sua primeira edição especial em homenagem ao lutador José Aldo.

O mestre, conhecido por ser o primeiro treinador de José Aldo, Márcio Pontes, declarou ao Em tempo que a ideia do evento surgiu em uma das reuniões da FEMMA e foi pensado com objetivo de unir mais de uma modalidade de luta em um mesmo evento, sendo esse o terceiro realizado neste formato.

“Ideia surgiu em uma das reuniões da FEMMA, onde almejávamos realizar diversos eventos durante o ano e após o Aldo se aposentar do MMA resolvemos o nome Troféu José Aldo. Tínhamos inúmeras ideias para implantar, faríamos o evento dentro da escola de Samba do Unidos do Alvorada, porém tivemos que trocar de local. Numa visita na nova tenda que fica na Praça de alimentação do Dom Pedro, gostamos do espaço, procuramos a Secretária do município e fechamos para realizar lá com arquibancada totalmente gratuita. São 4 Grand Prix com lutas masculino e feminino modalidade kickboxing, mais 4 lutas de MMA profissional e uma luta de boxe”, afirmou o mestre Márcio Pontes.

O lutador homenageado José Aldo, convidou o grande público para o evento:

Confira o Card completo das lutas:

Luta Principal Internacional: Genésio Adryan x Reguigui Omar

70kg: Felipe Furia x Charllys

70kg: Zairo Garcia x Denisson

61kg: Daniel Gadita x Lucas Mendes

61kg: Muralha x Carlos Pramuk

Feminino

65kg: Amanda x Lyandra

55kg: Rosa Mello x Valeria Alves

55kg: A Leoa x Evelyn Karina

52kg: Joelsa Dacio x Carol Straick

52Kg: Natalia x Cyborg

