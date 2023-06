Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro abre vagas exclusivas para cursos na área teatral

Manaus (AM) – Na próxima segunda e terça-feira (12 e 13/06), o Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro abre inscrições para os cursos de teatro na sede, que fica no Sambódromo, além das unidades que funcionam no Centro de Convivência Pe. Pedro Vignola, Magdalena Arce Daou e no Centro Estadual de Convivência do Idoso – Aparecida. As inscrições são presenciais, das 8h às 17h, nos locais de interesse do candidato.

A escola de artes pertence ao Governo do Amazonas, com administração da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. De acordo com o titular da pasta, Marcos Apolo Muniz, o Liceu tem um importante papel social na formação artística de crianças e jovens do estado. “O curso de teatro, assim como os demais, é gratuito e ministrado por profissionais qualificados, atuantes que se dedicam à formação de uma geração engajada com as artes e a cultura de maneira geral”, disse o secretário.

Para efetuar a inscrição são necessárias cópia do RG e CPF, cópia do comprovante de residência com CEP e atualizado, 1 foto 3×4, declaração escolar (se estiver estudando), laudo médico se o aluno possuir alguma doença ou deficiência e contato telefônico da família. Candidatos menores de 18 anos devem estar acompanhados dos responsáveis, com os documentos pessoais.

Segundo a coordenadora de eventos do Liceu, Sandra Santos, serão 178 vagas distribuídas para os cursos trimestrais de interpretação teatral, teatro para idosos e contação de histórias para crianças. As aulas começam dia 19 e 20 de junho. “A previsão é que no segundo semestre sejam disponibilizadas inscrições para os demais cursos do núcleo de música, dança e artes visuais”, destaca Sandra.

Leia mais:

Festival da Bola da Suframa começa neste domingo (11)

Evento musical promovido pela OAB-AM e SEC terá entrada gratuita no Teatro Amazonas

Boi Garantido vence melhor grupo regional em ‘Prêmio da Música Brasileira’