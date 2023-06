O álbum premiado ''Garantido Por Toda Vida'' faz parte do projeto de arena do bumbá vermelho e branco, responsável pela trilha sonora do ano de 2023

O Boi Bumbá Garantido venceu a categoria de melhor grupo regional no 30º Prêmio da Música Brasileira (PMB) com o álbum ”Garantido Por Toda Vida”, na noite de quarta-feira (31), em evento realizado no Theatro Municipal do Rio de Janeiro (RJ).

O cantor Lenine foi o responsável por entregar o prêmio nas mãos do presidente do Boi Garantido, Antônio Andrade, e do integrante da comissão de arte, Allan Rodrigues.

O álbum premiado ”Garantido Por Toda Vida” faz parte do projeto de arena do bumbá vermelho e branco, responsável pela trilha sonora do ano de 2023. As 17 músicas serão apresentadas durante o Festival de Parintins deste ano.

Concorriam com o bumbá, os grupos Olodum e Quiteto Violado.

