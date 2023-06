Vídeo: guardas reais desmaiam por causa do calor em Londres

Londres – A expectativa de um verão com calor insuportável começa a se transformar em realidade no Reino Unido. Tanto que, nesse sábado,10, pelo menos três guardas reais desmaiaram enquanto participaram de treinamento para o aniversário do rei Charles III, na semana que vem.

Imagens mostram membros da guarda caídos no chão e sendo carregados por macas. De acordo com institutos de meteorologia locais, as temperaturas chegaram a 31 °C durante o dia. O desfile militar é conhecido como Revista do Coronel, em que o príncipe William – coronel honorário da Guarda Galesa – repassa a tropa formada por mais de 1.400 militares.

Um integrante da guarda, em entrevista a jornais e TV do país, afirmou que esse tipo de evento é bem mais difícil do que parece. Principalmente por causa das vestimentas fechadas e feitas com túnicas de lã e pele de urso que eles usam. Não é a primeira vez que desmaios públicos de guardas acontecem. Em setembro do ano passado, durante o funeral da rainha Elizabeth, um deles caiu sobre o caixão.

O príncipe William publicou um tuíte em que reconhece as condições. “Um grande obrigado a todos os soldados que participaram da Revisão do Coronel esta manhã no calor. Condições difíceis, mas todos vocês fizeram um trabalho muito bom”, escreveu. Mais tarde, publicou mais fotos, afirmando que os guardas tiveram “trabalho duro e a preparação de um evento como este são um crédito para todos os envolvidos, especialmente nas condições de hoje”.

O evento foi um ensaio para o desfile militar anual realizado todo mês de junho para marcar o aniversário oficial do monarca. O rei Charles III supervisionará a cerimônia em 17 de junho.

Meteorologistas alertam que o Reino Unido pode experimentar temperaturas tão altas quanto em 2022. Na verdade, há 45% de chance de a situação do ano passado se repetir, com incêndios florestais, escolas fechadas e temperaturas acima de 40 °C.

