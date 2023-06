Johnny Depp doa quase R$ 1 milhão de processo contra Amber Heard para Fundo Amazônia

Após vencer o processo de difamação contra a sua ex-mulher Amber Heard, Johnny Depp decidiu doar o US$ 1 milhão (aproximadamente R$ 4,86 milhões) recebido para cinco instituições diferentes. As informações são do portal “TMZ”, que ouviu fontes de conhecimento direto sobre o caso.

O valor será igualmente dividido entre as ONGs beneficiárias, que receberão, cada uma, um total de US$ 200 mil (aproximadamente R$ 960 mil). São elas: Make-A-Film Foundation, The Painted Turtle, Red Feather, Tetiaroa Society e Amazonia Fund Alliance, conhecido aqui no Brasil como Fundo Amazônia.

As instituições abordam causas que Depp acredita fielmente. Por exemplo, a Make-A-Film Foundation conecta crianças e adolescentes em sérias condições médicas a nomes importantes do cinema, ajudando-os a criarem um legado no universo dos filmes.

Segundo a “TMZ”, o ator trabalhou com a instituição no ano passado na produção de um curta-metragem e, por isso, a escolheu como integrante de sua lista de favorecidos.

Já a opção pela Painted Turtle e Tetiaroa Society teria sido uma homenagem aos ídolos de Depp – Paul Newman e Marlon Brando –, que foram fundamentais para a fundação e o sucesso das instituições ao longo dos anos. Com as doações, o astro de “Piratas do Caribe” deseja continuar esse legado.

A Red Feather e Amazonia Fund Alliance ajudam comunidades indígenas a preservar o ambiente, a sua cultura e patrimônio.

Relembre o caso

Johnny Depp e Amber Heard começaram a namorar em 2012 e se casaram em 2015, permanecendo juntos por pouco mais de dois anos. A relação ganhou maior notoriedade após o seu fim, quando Heard protocolou um pedido de divórcio e medida protetiva contra o ex-marido e apareceu com machucados na bochecha. As imagens rapidamente levantaram discussões sobre violência doméstica.

O tema foi endereçado em um artigo publicado em abril de 2018 pelo jornal britânico “The Sun”, em que o ator é descrito como “agressor de esposas”. Em resposta, Depp decidiu processar a companhia que publica o tabloide. O caso foi julgado em 2020 com Heard depondo a favor do jornal, e Depp perdeu a batalha.

Mas a maior e mais espinhosa briga judicial entre as partes se iniciou em 2022, ocasionando o US$ 1 milhão destinado às instituições mencionadas anteriormente.

Tudo começou quando Depp processou a ex-esposa por difamação devido a um artigo de opinião publicado no “The Washington Post”, no qual ela afirmava ter sido vítima de violência doméstica. Na época, a defesa do ator pedia não menos que US$ 50 milhões de indenização por danos morais.

Heard, por sua vez, o processou de volta, acusando Depp e seus advogados de orquestrar uma campanha de difamação contra ela e afirmando que o processo movido por eles seria uma continuação do abuso e do assédio sofrido durante o seu casamento com o ator. Ela pediu o dobro exigido pelo ex-marido, US$ 100 milhões.

A briga chegou ao seu capítulo final em dezembro de 2022, quando Heard anunciou no Instagram que decidiu fechar um acordo com Depp, responsabilizando-se a pagar US$ 1 milhão ao ator.

Esse valor é uma redução significativa da pena inicialmente decretada pelo tribunal, que havia concedido a Depp US$ 10 milhões em danos compensatórios e US$ 5 milhões em danos punitivos, que foram depois reduzidos para US$ 350 mil devido aos limites estatutários. Já a Heard, o júri concedeu US$ 2 milhões por danos compensatórios.

O acordo final fechou o valor em US$ 1 milhão a ser pago por Heard a Depp. Segundo as informações da “TMZ”, o montante será coberto pelo seguro da atriz.

Leia mais:

Homem é operado após engolir pedaço de madeira de 30 centímetros

Colômbia: crianças resgatadas ficarão internadas nas próximas semanas

Cerca de 13 mil pessoas abandonam casas após risco de erupção de vulcão