Anitta tem relógio de R$ 105 mil roubado na Croácia; veja vídeo

Anitta, usou as redes sociais nesta terça-feira (12) para contar que teve seu relógio, da grife Cartier, foi roubado durante sua viagem de férias na Croácia, a cantora explica que o modelo Ballon Bleu, que custa cerca de R$ 105 mil, e faz um alerta para quem estiver na Europa.

“Se você estiver na Croácia (ou outros países vizinhos) e alguém tentar te vender esse relógio… foi roubado de mim. Obrigada. Agora a gente vai fazer sabe o quê? Continuar vivendo a vida feliz e agradecer a Deus que estamos vivas e com saúde, e tá tudo ótimo”, disse a poderosa em suas redes sociais.

Ao lado de Juliette, Jade Picon, Vivi Wanderley e Lexa, a poderosa curte férias na Croácia.

Anitta teve relógio de R$ 105 mil roubado na Croácia pic.twitter.com/zjgPqhwrzC — Portal Em Tempo (@emtempofb) June 14, 2023

A artista contou como foi a ação dos bandidos : “Entraram nos quartos de todo mundo, mas roubaram só o meu. Eles não foram roubados. Fui a mesma a sorteada. Entraram nos quartos de todo mundo, mas só roubaram só eu. Me acharam mais chique”, contou.



“Estou bem, gente. Ontem, quando saímos à noite, roubaram as nossas coisas, nossas, não, as minhas, que entraram nos quartos de todo mundo, mas resolveram roubar só a boneca aqui. A gente está vivo com saúde e isso que importa”, disse a cantora, tranquilizando os fãs. Tomara que tudo se resolva né, manas?!

Veja valor do relógio no site da marca

Leia mais

Anitta canta na final da Liga dos Campeões e lança música nova

De férias na Europa, Anitta usa chinelo de R$ 7,2 mil em look de praia

Venda geral para shows de Taylor Swift inicia nesta segunda-feira