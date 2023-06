Anitta canta na final da Liga dos Campeões e lança música nova

Estados Unidos – Anitta se apresentou, neste sábado (10), na grande final da Liga dos Campeões da Uefa (Champions League) 2023. A brasileira fez um show que marca a abertura do evento ao lado do cantor nigeriano Burna Boy.

Na apresentação, Anitta cantou o hit “Envolver” e “Funk Rave”, seu mais novo single.

Antes do torneio, a cantora publicou imagens em suas redes sociais em que aparece com camisas dos finalistas Inter de Milão e Manchester City. “Quem ganha esta noite?”, escreveu.

Ela também publicou em seus stories a foto de uma camiseta estampando o nome de “Vini Jr.” atrás, em homenagem ao jogador brasileiro, alvo de ataques racistas na Espanha. Mas durante o show, foi possível notar uma faixa colada por cima da camiseta que trazia o nome Anitta estampado.

O g1 entrou em contato com a assessoria de imprensa da cantora para saber o motivo da troca, mas não havia obtido retorno até a última atualização desta reportagem.

Esta não será a primeira vez que Anitta se apresenta em um evento esportivo. Em 2019 ela se apresentou na final da Libertadores, que aconteceu em Lima, no Peru. Em 2021, a brasileira repetiu sua participação no encerramento do torneio. Desta vez, em Montevideo, no Uruguai.

*Com informações do G1

